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Öğrencilerinin edebiyat ve sanata ilgilerini artırmak amaçlı düzenli olarak sanatçı ve yazar buluşmaları gerçekleştiren Eğitimci-Yazar Metin Aydın, Mardin Şehit İlhan Varank İlkokulu ve Ortaokulu'nda Yaratıcı Yazarlık Egzersizleri kapsamında öğrencileri, Yazar Mehmet Mahsum Oral’la bir araya getirdi.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Yazar Mehmet Mahsum Oral’ın “okuma, yazma ve yazarlık” üzerine düzenlenen söyleşisinde öğrenciler hazırladıkları sorularla büyük ilgi gösterdi. Yaratıcı Yazarlık Egzersizleri kapsamında düzenlenen; öğrenci, veli ve öğretmenlerin hazır bulunduğu söyleşide Yazar Mehmet Mahsum Oral; okuma, yazma ve yazar olma sürecini anlattı. Yazarın anlattıklarını dikkatle dinleyen öğrencilerin sorularını samimi bir dille cevaplayan Oral, aldığı soruların niteliği ve özgünlüğü karşısında şaşırdığını ifade etti.

Okul öğrencilerinden Arin ve Tuanna’nın moderatörlüğünü yaptığı söyleşide “Yazma duygusunun insanda neleri ortaya çıkardığı, bir insanı yazmaya yönlendiren şeylerin neler olduğu, sıkı bir kitap okuru olmanın yazmaktaki payını, insanın yazarken hangi kitaplardan ilham aldığı, yazmanın çocukluktan gelen bir tutku olup olmadığı, hayatımızda ve çevremizde olup biten şeylerin yazımızı nasıl etkilediği, yazma sürecinde hangi kaynaklardan beslendiğimiz” gibi konuları içeren sıcak bir sohpet gerçekleşti.

Yaratıcı Yazarlık Egzersizleri kapsamında düzenlenen etkinliğe katılan Şehit Varank Ortaokulu 6/E sınıfı öğrencisi Süleyman Edis, okul bünyesinde Yaratıcı Yazarlık Egzersizlerini düzenleyen Türkçe Öğretmeni Yazar Metin Aydın’a teşekkür ederek, öğretmenimizin sayesinde okuma yazma ve yazarlık sürecinde çok güzel etkinlikler düzenliyoruz. Okulumuzda bir yazar konuk ediyoruz... Yazarların hikâyelerini ve yazarlık süreçleri yanı sıra yazdıkları kitaplar hakkında bilgi sahibi oluyoruz. Bize bu fırsatı veren okul yöneticilerine ve öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz.” dedi.

Keyifli ve samimi söyleşinin ardından öğrenciler Yazar Mehmet Mahsum Oral ile hatıra fotoğrafı çektirdi.