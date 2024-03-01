Mardin’de sivil toplum kuruluşları, Cuma namazı çıkışı İsrail'i protesto ederek, Gazze halkına uygulanan soykırıma dikkat çekti.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Kentte faaliyet yürüten 60’a yakın sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyeleri, Cuma namazı çıkışı Şakir Nuhoğlu Camii önünde toplanarak, Filistin’e yönelik sürdürdüğü saldırılar nedeniyle İsrail'i protesto etti. Kalabalık, sık sık 'Mardin’den Gazze'ye direnişe bin selam’ sloganları attı. Dualarla başlayan eylem, yürüyüşle sona erdi.

Toplanan grup adına basın açıklamasını okuyan platform sözcüsü Necmettin Başboğa, işgalci İsrail’in her gün kadın, çocuk demeden masum ve sivil insanları katletmeye devam ettiğini ve dünyanın ise sadece seyrettiğini söyledi. ‘GAZZE HALKINA SOYKIRIM UYGULANIYOR’ Başboğa, “Bu süre içinde 80 bin ton bombayı Gazze’nin evlerine, insanlarına, hastanelerine ve pazar yerlerine bırakarak 30 bin masum canı katlettiler.

İsrail, ülkelerin ve küresel güçlerin suskunluğuyla daha çok vahşileşiyor ve daha cüretkâr oluyor. Mardin’den bütün dünyaya, bütün halklara ve bütün Müslümanlara sesleniyoruz; Gazze halkına soykırım uygulanıyor.

Gazze’de işgalci İsrail’in saldırılarında hayvanların de öldürüldüğüne dikkat çeken Başboğa, ağaçlar ile bitkiler imha edildiğini, su kaynaklarının kurutulduğunu, atmosfer ve toprağın zehirlenerek büyük bir doğa felaketine yol açtığını belirtti.

‘İNSANLIK ONURU ÇİĞNENİYOR’ Başboğa, “Yemek kuyruğunda bekleşen yüzlerce masum kadın ve çocuk uçaktan atılan bombalarla topluca katlediliyor. Bizler sustukça İsrail daha da vahşileşiyor. Gazze bütün insanların onur toprağıdır. İnsanlık onuru çiğneniyor. Buna sessiz kalmayınız.

Biz de sessiz kalmayacağız. Gazze bağımsızlık ve hürriyet mücadelesinin masumiyeti ve haremidir. Bu İsmet-i haremi tecavüzcü Siyonistlere karşı muhafaza etmek bütün hürriyet sevdalılarının şiarıdır. Gazze’nin kirletilmesi ve lekelenmesi bütün insanlık vicdanının lekelenmesi demektir. Ehli Gazze Ehli izze’dir. Bu izzetli halkı vahşi siyonistlerin insafsızlığına terk edenlerin şerefi ve onuru yok olmuş demektir. Bugün zalim İsrail’e dur demeyen ve mazlum Gazze halkının yanında durmayanları, Tarih de Allah ta affetmeyecektir.” diye konuştu. ‘YAŞASIN GAZZE’NİN HAKLI VE ONURLU DİRENİŞİ’

Gazze halkının onurlu ve haklı direnişine büyük fedakarlıklarla devam etiğine işaret eden Başboğa, son olarak şunları söyledi: “Gazze halkı zillet içinde yaşamak ve teslim olmak yerine izzetli şekilde şehadeti tercih ediyor. Bizler de safımızı, tarafımızı ve duruşumuzu göstermeliyiz.

Tarafımız Filistin’dir. Safımız mazlumlardır. Duruşumuz direnen Gazze’dir. Siyonist işgalcilere yardım eden, propagandalarını yapan ve destek veren bütün ürünleri ve firmaları boykot etmeyi sürdürerek duruşumuzu göstermeliyiz. Gazzeli kardeşlerimizin acısını yüreğimizde hissederek duyarlılığımızı sergilemeye devam edeceğiz. Yaşasın Gazze’nin haklı ve onurlu direnişi. Kahrolsun insanlık düşmanı katil Siyonistler ve işbirlikçileri.”