Doğu ve Güneydoğu Anadolu SMMM Odaları Platformu 57.ci Bölge Toplantısını Mardin'de düzenlendi.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin-Şırnak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından düzenlenen toplantıda Mali Müşavirlerin Mesleki Sorunları masaya yatırıldı. Toplantıya TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yıldız, TURMOB genel sekreteri Yahya Arikan ve12 İlin Mali Müşavir Temsilcisi olmak üzere yaklaşık 120 Mali Müşaviri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Mardin-Şırnak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Mehmet Ali Kurtay, 12 ilin Mali Müşavir temsilcileri olmak üzere yaklaşık 120 Mali Musaviri Mardin'de ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Düzenlemiş olduğumuz toplantı mesleğimizin icrasında karşılaştığımız sorunların tespiti açısından çok önemli olduğunu belirten Kurtay," Bu sorunlara çözüm önerileri getirilmesi, Odalarımız arasındaki işbirliğinin kuvvetlendirilmesi ve paydaş kurumlarla diyalogların geliştirilmesi amaçlarıyla gerçekleştirilmektedir" dedi.

Her dönem farklı bir ilimizin ev sahipliği yaptığı toplantıyı bu kez Kadim şehrimiz Mardin'de düzenlemekten büyük bir mutluluk duyduğunu kaydeden Kurtay,"Burada özellikle vurgulamak istediğim konu malumunuz üzere 6 Şubatta büyük bir yıkıma yol açan deprem felaketinden bu yana ilk kez bir araya geliyor oluşumuz. Deprem felaketinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Dilerim gereken dersler çıkarılır ve bir daha böyle felaketler yaşanmaz. Depremin ilk günlerinde ülkece büyük bir dayanışma ve yardımlaşma kampanyası başlamış iken maalesef zaman geçtikçe deprem unutulmaya başlandı. İlk günlerde yapılan yoğun yardımlar maalesef kesiliverdi ve deprem bölgesindeki vatandaşlarımız depremin her türlü yıkıcı etkisiyle baş başa kaldı. Dileğim, deprem felaketinin unutulmaması ve dayanışmanın devamlılığı için sürekli gündemimizde ve hafızamızda güncel olarak tutulmasını sağlamaktır" ifadelerini kullandı.

Depremin ardından (her ne kadar dağınık olsa bile) ülkece bireysel ve kurumsal şekilde yoğun bir şekilde yardım kampanyaları başlatıldığını ifade eden Kurtay konuşmasına şöyle devam etti."Meslek örgütümüz olarak TURMOB da depremin ilk gününden itibaren gerekli adımları atarak yoğun bir şekilde çaba sarf etti ve halen de çalışmalar devam etmekte. Depremin ilk haftasında oda olarak topladığımız yardım tırları ile Adıyaman odamıza gittiğimizde orada TÜRMOB Genel Başkanımız İstanbul oda başkanımız ve belli başlı başka oda başkanlarının da orada bulunduğuna ve getirdikleri yardım tırlarını koordine ettiklerine şahitlik etmiştim. O gün bizim bir meslek ailesi olduğumuzu çok daha iyi anladım. İyi ki böylesi bir ailenin ferdiyim ve bundan büyük bir gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. vesileyle; Etkinliğimizde bizleri yalnız bırakmayan başta TÜRMOB genel başkanım olmak üzere tüm misafirlerimize şahsım ve Odamız adına teşekkür eder, toplantımızın meslek camiamızın sorunlarının çözümüne ve gelişmesine ışık tutmasını temenni ederim" diye konuştu.

Daha sonra kürsüye gelen TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu ise ,6 Şubat tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle, deprem bölgesinde bulunan işletmeler ile mali müşavirlerin ve yeminli mali müşavirlerin yaşadığı sıkıntı, sorun ve belirsizliklere çare bulmak için TÜRMOB olarak mücadele verdiklerini belirtti. Karraloğlu,”Depremden etkilenen mükelleflerin ve meslek mensuplarının iş ve işlemlerini daha sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak gerekir. Bu konuda TÜRMOB olarak deprem mağduru meslek guruplarına gereken maddi manevi yardımlarda bulunduk. Tek amacımız deprem mağdurların unutulmamasıdır. Mardin’de 12 ilin temsilcisi ve 120 Mali Müşavir ile bir araya geldik. Burada Mali Müşavirlerin Mesleki Sorunları masaya yatıracağız. Sorunlarını el birliği ile çözeceğiz”diye konuştu.