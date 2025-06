Hak-İş Konfederasyonu’na bağlı Öz Sağlık-İş Sendikası Mardin Şube Başkanlığı Sendika, kamu çerçeve protokolüne ilişkin itirazlarını dile getirmek amacıyla basın açıklaması düzenledi.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimlik girişi önünde gerçekleştirilen basın açıklamasına Mardin Öz Sağlık İş Şube Başkanı Şehmus Tedik, Mardin Hak iş İl Başkanı Aziz Adibelli, Şanlıurfa bir Nolu Şube Başkanı Seydi Eyüboğlu, Şanlıurfa iki Nolu Şube başkanı Bozan İzol , Özgüven Sen İl Başkanı Özgür Çavlı ve sağlık çalışanları katıldı.

Basın açıklamasını okuyan Öz Sağlık İş Şube Başkan Yardımcısı İrfan Baykal, Bizler HAK-İŞ’li emekçiler olarak, aylar önce başlayan Kamu Çerçeve Protokolü sürecini umutla ve sabırla takip ettiklerini belirterek, Bu sürecin, emeğimizin karşılığını alacağımız, geçim derdimize çare olacak bir toplu sözleşmeyle sonuçlanmasını beklediklerini söyledi.

HAK-İŞ olarak mağduriyetlerin giderilmesi konusunda bugün alanlarda olduklarını belirten Baykal,” Yevmiyeler arasındaki yürürlük süresinden kaynaklı farklılıkların giderilmesini, Ücretlerde yaşanan gerilemenin telafi edilmesi için taban ücretin 1.800 TL’ye çıkarılmasını, İşe yeni başlayanlarla tecrübeli işçiler arasında farklılık olması için kıdem zammının ücrete eklenmesini, • Birinci yılın ilk altı ayı için ise %50 oranında zam yapılmasını talep ettik. Ancak aradan uzun bir süre geçmesine rağmen, geldiğimiz noktada TÜHİS’in sunduğu teklif ne yazık ki bizleri hayal kırıklığına uğrattı. TÜHİS; birinci altı ay için %16’lık bir zam teklifi sundu. Ancak ilk beş ayda gerçekleşen enflasyon şimdiden %15’e ulaşmış durumda. Yani teklif edilen bu zam, daha cebimize girmeden neredeyse kaybolmuş durumda. Bu nedenle, TÜHİS tarafından sunulan artış oranlarının, bizlerin içinde bulunduğu ekonomik koşulları ve geçim mücadelesini yansıtmadığını düşünüyoruz. HAK-İŞ olarak bu teklifi bu haliyle müzakere etmeyi uygun bulmadığımızı açıkça ifade ettik”dedi.

Yüksek enflasyon, artan kira ve temel ihtiyaç fiyatları ortada olduğunu dile getiren Baykal”, Alım gücümüz her geçen gün düşerken, Biz hâlâ aylardır sözleşmenin sonuçlanmasını bekliyoruz. Hükümet yetkililerimiz tarafından yapılan açıklamalarda ülkemizin büyüdüğü, üretimin arttığı, zor dönemin geride kaldığı ifade ediliyor. Bu gelişmeler biz 2 emekçilere umut veriyor, ancak bu olumlu tabloyu kendi hayatlarımızda yeterince hissedemiyoruz. Bizler, emeğiyle geçinen insanlar olarak sadece adil bir ücret, insanca yaşam ve büyümeden hakkettiğimiz payı talep ediyoruz. Biz yeni ve daha kapsayıcı, taleplerimizi ve beklentilerimizi karşılayacak, mağduriyetlerimizi giderecek bir teklifin sunulmasını talep ediyoruz”

Kamu işçisinin iradesi dikkate alınmalı

Beklentimiz, çalışanı merkeze alan, geçim koşullarını gözeten adil bir teklifin ortaya konması olduğunu vurgulayan Baykal, açıklamasına şöyle devam etti. HAK-İŞ’li emekçiler olarak bizler emeğimizin hakkını istiyoruz. Türkiye büyürken, emeğin payı küçülmesin diyoruz. Gelir adaletinin sağlanmasını ve toplu sözleşmenin bir an önce tamamlanmasını bekliyoruz. Yetkililer, sürecin devam ettiğini ve yeni bir teklif üzerinde çalışıldığını iletti. Yeni teklifin bir an önce verilmesini istiyoruz. Bizler ülkemizin birliği, refahı ve kalkınması için fedakârca çalışmaya devam edeceğiz. Ama bizler, HAK-İŞ’li emekçiler olarak bugün meydanlardan güçlü bir şekilde sesleniyoruz. Bu süreç daha fazla uzamamalı! Kamu işçisinin iradesi dikkate alınmalı! Sunulacak yeni teklif, emekçilerin beklentisini karşılamalıdır! HAK-İŞ olarak her zaman müzakereden, uzlaşıdan, sorunları masada çözmekten yanayız.

Ülkemizin sorunlarına yenilerini eklemek, yeni kaos ve krizlerin yaşanmasını asla istemiyoruz. Ama unutulmasın ki Kamu Çerçeve Protokolündeki taleplerimiz ve beklentilerimiz karşılanmazsa, demokratik haklarımızı kullanmaktan da geri durmayacağımızı ifade ediyoruz. Refahımızı artırmayan, sorunlarımızı çözmeyen hiçbir teklife de evet demeyeceğiz. Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın dediği gibi: “İşçinin iradesi Kırmızı çizgimizdir.” Bu iradenin sonuna kadar takipçisi olacağız. HAK-İŞ’li emekçiler olarak, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullar, yaşadığımız zorlu süreçler ve mağduriyetlerimiz göz önünde bulundurularak, Kamu Çerçeve Protokolü’nün bir an önce beklentilerimizi karşılayacak şekilde sonuçlandırılmasını beklediğimizi kamuoyuna duyuruyoruz. Yaşasın HAK-İŞ, Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz”şeklinde açıklamalarda bulundu.

Daha sonra alanda toplanan sağlık çalışanları tepkilerini gösterdikten sonra sesizce dağıldı.