Mardin’de hava sıcaklıkları 44 dereceye ulaşırken, 5-12 Temmuz’da 4-6 derece daha artması bekleniyor; uzmanlar dikkatli olunması ve bol su tüketilmesi uyarısında bulundu.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Mardin’de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkarak 44 dereceyi aşarken, vatandaşlar zor anlar yaşıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne göre, 12 Temmuz'a kadar sıcaklıkların 4-6 derece daha artması öngörülürken, özellikle bu durum, yaşlılar, çocuklar, hamileler ve kronik hastalar için ciddi sağlık riskleri taşıyor. Uzmanlar, güneş çarpması, sıvı kaybı ve düşük tansiyon riskine karşı uyarıda bulundu.

DIŞARI ÇIKIŞ UYARISI

Meteoroloji uzmanları, 11:00-16:00 saatleri arasında dışarı çıkılmamasını önerirken, doktorlar “Hissedilen sıcaklık 44 derecenin üzerine çıkabilir, bu saatlerde dışarıda olmak tehlikeli,” uyarısında bulundu. Sağlık Bakanlığı ise, sosyal medyadan “Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın, gölgeyi tercih edin” çağrısı yaptı.

Cadde ve sokaklar boş kalırken, halk klimalı mekanlar, parklar ve Dicle Nehri kıyısındaki serin alanlara yöneldi.

Uzmanlar, güneş kremi, şapka, gözlük ve bol su tüketimini tavsiye etti.

FIRINCILARIN ZORLU MESAİSİ

Mardin'in Yeşilli ilçesinde sıcaklık 44 dereceyi bulurken, fırıncılar vantilatörle serinlemeye çalışsa da yeterli olmuyor.

Fırıncı Sultan Bilen, “Ateş karşısında sıcaklık 70-80 dereceye ulaşıyor. Meşe aleviyle çalışmak zor, ama ekmek parası için sabrediyoruz” diye konuştu.

Sıcaklar, fırın, lokanta ve ocak başı çalışanlarını en çok etkileyen meslek grupları arasında yer alıyor.