Acun Medya 7 bin yıllık tarihi Mardin’de Survivor Meksika çekimlerine başlıyor.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Acun Medya grubu bir hafta sürecek Survivor Meksika çekimleri için Mardin’in Savur ilçesi ve Dara antik kentinde parkur oluşturmak için incelemelerde bulundu.

Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde yapılan incelemeler sonucunda 200 kişilik bir ekiple çekimler Kadim şehir Mardin’in Savur ilçesi ve Dara harabelerinde de yapılacağı kararı verildİ.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Mardin İl Kültür ve Turizim Müdürlüğü yetkilileri ise," Sadece Türkiye'de değil dünyada da adından söz ettiren Acun Medya grubunun yapacağı çekimler Mardin'in tanıtımı ve turizm potansiyeli açısından da önemli bir yatırım fırsatı oluşturacağını belirterek, kendileri ile irtibat kurarak Mardin'de çekimler yapmak için yer konusunda yardım istediğini ifade ettiler.

Çekim yapılacak yerler için 2 günde bin 100 km alanda yer belirlemeye çalışması yaptıklarını belirten Mardin il Kültür ve Turizim yetkilileri açıklamalarına şöyle devam ettiler ", Çekimler için Savur ilçemizde olmak üzere 10 bin yıllık tarihi geçmişi bulunan Dara antik kentinde çekim yapmaya karar verildi. Önümüzdeki hafta 200 kişilik ekip ile Savur ve Dara’da çekimlere başlanacağını vurguladılar.

Acun medya gurubu yönetmenleri yarın Mardin'e geleceğini kaydeden yetkililer", şunları aktardılar "Mardin'deki çekimler için 12 tır ve 50 araç olmak üzere 200 kişilik bir ekip hem Savur ilçemizde hem de Dara harabelerinde büyük platformlar kuracaklar. Sadece Türkiye’de değil dünyada da adından söz ettiren Acun Medya grubunun yapacağı çekimler Mardin tanıtımı ve turizm potansiyeli açısından da önemli bir yatırım ve fırsat olacaktır.Bu çekimlerle birlikte dünya Mardindeki tarihi dokusunu ve farklı kültürlerini yakından tanıyacaktır. Mardini dünyaya tanıtacak fırsatını yakaladık ” açıklamasını yaptılar.