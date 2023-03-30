Mardin’in tarihi görüntüsünü bozan betonarme yapıların yıkımı devam ediyor.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca alınan karar doğrultusunda, Mardin’in tarihi ve kültürel dokusunu bozan, sit alanı içerisinde yer alan betonarme yapıların yıkımlarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, yaklaşık bin yıldır ayakta duran Ulu Camii minaresini kapatan yapının yıkılması başta olmak üzere Latifiye Camii önünü kapatan bina, YSE Lojmanları, Belediye Lojmanları, Bayındırlık Lojmanları, Ziraat Bankası Lojmanları, Şar, Teker, Latifiye, Çabuk, Savurkapı ve Diyarbakırkapı Mahallelerinde 47 eklentili binada 180 bağımsız bölüm yıkıldı.

Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca, Artuklu ilçesi Yeniyol Caddesi üzerinde bulunan ve Mardin’in tarihi siluetini bozan yapıların başında gelen 5 katlı 20 daireden oluşan binanın yıkımı da tamamlandı.

Her yıl yüzbinlerce turist tarafından ziyaret edilen açık hava müzesi konumunda olan Mardin’in bir an önce tarihi dokusuna kavuşması için betonarme yapıların yıkımı devam edecek.