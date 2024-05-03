Mardin Büyükşehir Belediyesi, çalışan itfaiye personellerine temel itfaiyecilik eğitimi verdi. Şemus EDİS / MARDİN (İGFA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı İtfaiye Grup Amirliği, personellerine eğitim vermeyi sürdürüyor. İtfaiye Grup Amirliği, bünyesinde çalışan personellerine temel itfaiyecilik eğitimi verdi.
Personellere yangına müdahale, iple yaralı kurtarma, trafik kazasına müdahale konuların hakkında uygulamalı verilen eğitimlerle itfaiye personelleri bilgilendiriliyor.
Eğitimlerin İtfaiye Şube Müdürü Eğitmen Murat Tunç ve Davut Aslan tarafından verildiği belirtildi.