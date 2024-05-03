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Eğitimlerin İtfaiye Şube Müdürü Eğitmen Murat Tunç ve Davut Aslan tarafından verildiği belirtildi.

İzmit, Geleneksel Hıdırellez Şenlikleri ile baharı karşılıyor

İzmit, Geleneksel Hıdırellez Şenlikleri ile baharı karşılıyor

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