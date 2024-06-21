Mardin Valiliği, Mazıdağı'nda devam eden yangında bir kişinin vefat ettiğini, 10 kişinin de yaralandığını açıkladı.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin Valiliği açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Diyarbakır’ın Çınar ilçesi Köksalan Mahallesi kırsal alanlarında başlayan yangın, Mardin’in Mazıdağı ilçesi Yücebağ, Şenyuva ve Yetkinler Mahallesi istikametine doğru ilerlemiş, yangın bölgesine ilk andan itibaren itfaiye ve orman işletme müdürlüğümüze bağlı araçlar ve ekipler sevk edilmiştir.

Yangının çıkmasına müteakip Köksalan ve Yücebağ Mahalleleri arasında yangına müdahale etmeye çalışan bir (1) vatandaşımız vefat etmiştir, On (10) vatandaşımız yaralanmış, Yaralı vatandaşlarımız Mazıdağı Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmışlardır.

Söz konusu yangını söndürme ve soğutma çalışmaları devam etmektedir.Gelişmelerden vatandaşlarımız bilgilendirilecektir."

Kaynak: igf