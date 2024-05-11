Artuklu Belediyesi, kentte dar sokaklarda çöp toplamada kullanılan eşeklerle ilgili açıklama yaptı.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Artuklu Belediyesi, şehrin dar sokaklarında çöp toplamasında kullanılan eşeklerle ilgili sosyal medya platformları uzerinden başlatılan imza kampanyası üzerine açıklama yaptı. Hayvanseverlerin yıllardır kaldırılmasını istediği çöp toplama eşekleri ile ilgili belediyeden yapılan açıklamada eşeklerle çöp toplanmasına son verileceği mesajı verildi.

Açıklamanın tamamında şöyle denildi:

"Değerli Artuklu Halkları,

10 Mayıs 2024 Cuma günü bazı sosyal medya hesaplarının paylaşmasıyla etkileşim görmeye başlayan, “ Mardin'de Hayvanlara Eziyet Edilmesin Artık!” adlı imza kampanyasına karşılık açıklama yapma gereği duyulmuştur.

İmza kampanyasını değerli ve kıymetli buluyoruz ancak; bu kampanyanın başlama tarihi 14 Aralık 2021 olmasına rağmen göreve geleli henüz iki ay olmayan Eş Başkanlarımız için bazı sosyal medya hesaplarının hayvan hakları üzerinden yaptıkları paylaşımlar, bu değerli kampanyayı maalesef karalama kampanyasına dönüştürmektedir.

Artuklu İlçesi’nin taşından toprağına, insanından hayvanına her varlığı bizim emanetimizdir. Zaten projelerimiz arasında yer alan bu problemin çözümü için gerekli olan adımları atmaya devam ediyor, bu şehrin sorunlarını biliyor ve bunları çözmek için var gücümüzle çalışıyoruz.

Bu konu özelinde; ilk aşamada Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Kurucu Başkanı Ahmet Kemal Şenpolat ve Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği Kurucu Başkanı Okan Oflaz ile gerçekleştirdiğimiz görüşmeler sonucunda; Artuklu’da sağlıklı bir çöp toplama sistemi oluşturabilmek ve yıllardır Eski Mardin sokaklarında çöp toplamak için personellerimizin en büyük yardımcısı olan canlarımız için gerekli çalışmalara en kısa sürede başlayacağımız konusunda anlaştık.

Bizlerle birlikte olmak ve çözüm aşamasında katkıda bulunmak isteyen değerli hayvanseverleri ve hayvan hakları savunucularımızı aramızda görmekten memnuniyet duyarız" şeklinde açıklamalarda bulundu.