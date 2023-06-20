Mardin Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihi ve kültürel değerlerinden Leyli Gecesi etkinliği düzenledi.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, taşların ilmek ilmek işlendiği kültür ve sanat şehri Mardin’in unutulmaya yüz tutmuş Leyli Gecelerini tekrardan yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için etkinliklerine devam ediyor.

Adını Arapça'dan alan ‘Leyl’ gece manasına geliyor. Mardinlilerin birbirlerinin evlerine giderek ya da belirli bir mekanda bir araya gelerek çeşitli hikayelerin anlatıldığı, müzik ve folklor oyunlarıyla geceye neşe kattığı bir kültür etkinliği. Leyli, aynı zamanda düşün, nişan, sünnet ve asker uğurlamalarında da icra edilir. Sanat Akademisi avlusunda düzenlenen etkinlik yoğun katılım üzerine Kamor Millet Bahçesi Amfi Tiyatrosunda gerçekleştirildi.

Leyli Gecesi, temsili gelin ve damattın sahnelenmesi ile başladı ve ardından Mardin yöresine ait Reyhani oyunu sahne aldı. Daha sonra Mardin yöresine ait çeşitli türküler seslendirildi. Geceye katılan vatandaşlara yöresel çiğköfte, reyhani şerbeti ve mırra ikram edildi.

Gece, programa katılanların toplu halay çekmesi son buldu.