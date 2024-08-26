Mardin AK Parti Kadın Kolları, Malazgirt Zaferi’nin 953. yıl dönümünü büyük bir heyecan ve coşkuyla kutlamak üzere Malazgirt’te buluştu. Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Malazgirt’te yapılan kutlama etkinliğine Mardin il genelinden katılım sağlayan kadınlar, zaferin coşkusunu hep birlikte yaşadı.

Yaklaşık 450 kadınla Muş'ta kutlamalara katılan Ak Parti Mardin Kadın Kolları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldigi törende büyük heyecen yaşadı.

AK Parti Mardin Kadın Kolları Başkanı Esengun Aydin Sancar , Malazgirt Zaferi'nin önemini vurgulayarak şu ifadelerde bulundu: "Sultan Alparslan ve kutlu ordumuz, Malazgirt’te kazandığı zaferle Anadolu’yu bizlerin ebedi yurdu yapan adımı attıgını söyledi. Anadolu’ya Malazgirt’ten girip Avrupa’nın ortalarına kadar şanla, şerefle, zaferle yürüyen ecdadımızla iftihar etiklerini belirten Sancar Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bu zaferi yıldönümünde çosku ile kutladık. Sultan Alparslan başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz."dedi

Mardin Kadın Kolları teşkilatı, kutlamalar sonrası otobüslerle Mardin'e geri döneceklerini kaydeden Sancar". Bu anlamlı yolculuk, tarihi zaferin 953. yılında bir kez daha anılması ve gelecek nesillere aktarılması açısından büyük bir önem taşıyor. Bize bu heyecanı yasatan Sultan Alparslan başta olmak üzere, Sayın Cumhurbaskanımıza teşekkür ediyorum"açıklamasında bulundu.