Tahmini Okuma Süresi: dakika

İsrail'in Gazze'ye yönelik yaptığı katliamları protesto etmek için Ak Parti Mardin Gençlik Kolları teşkilatı sahaya indi.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

AK Parti Mardin İl Gençlik Kolları Başkanı Tarık Atlı tarafından okunan basın açıklamasında; Bugün burada Gazze’den günlerdir yükselen acı feryatlara, akan onca masum kana, dökülen göz yaşlarına seyirci kalamayan; mazlum ve masum coğrafyalar için her fırsatta hakkı ve hakikati haykıran Ak Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığı olarak #SayStop demek üzere toplandıklarını ifade etti.

1948 Yılından bu yana devam eden çatışmaların kronikleşmiş bir hal aldığı Filistin’de; katil İsrail 7 Ekimden bugüne küresel vicdanı derinden yaralayan, çok sayıda sivil can kaybının yaşandığı yeni bir çatışma ortamı oluşturduğuna dikkat çeken Atlı,"Her karış toprağının yoğun bombardımana tabi tutulduğu, orantısız gücün, savaşlarda dahi kullanımı yasak olan fosfor bombalarının kullanıldığı, en temel insan haklarının dahi hiçe sayıldığı, insanlık onurunun ayaklar altına alındığı Filistin’de, İsrail tarihe bir kez daha adını kara leke ile yazdırmıştır"dedi.

Gazze'de bir insanlık kıyımı yaşandığını kaydeden Atlı," Gazze’deki yaşlı, çocuk, kadın her bir sivilin su ve gıda dahil temel ihtiyaçları edinmelerini bile engelleyen zalim İsrail’in bu gaddarlıkları karşısında ne yazıkki sözde insan hakları savunucuları sus pus olmuş hatta kimileri İsrail’e destek için sıraya gelmiştir. Saldırılarının ilk anından itibaren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından kendilerine itidal çağrısında bulunulan, sükûnete ve bu zalimliği sona erdirmeye çağrılan; bunun dışında aranan her yolun ve hevesin peşinde koşulmasının sadece daha fazla yıkıma, daha fazla gözyaşına ve daha fazla can kaybına sebep olacağı kendisine hatırlatılan İsrail, ne yazıkki tüm bu çağrılara daha fazla masum kanı dökerek yanıt vermiştir."ifadelerini kullandı.

Netenyahu Hükümeti soykırım suçu işliyor

İsrail Gazze'de soykırım işlediğine dikkat çeken Atlı,açıklamalarına şöyle devam etti;" 41 km uzunluğu 10 km genişliğinde bir alanda 2 milyonun insanın yaşadığı, İsrail tarafından açık hava hapishanesine çevrilen Gazze’de bugün dahi hastaneler bombalanmaya devam etmekte ve Netenyahu Hükümeti soykırım suçu işlemektedir. Savaş hukuku, insan hakları ihlal ediliyor, uluslararası hukuk tanınmıyor ve tüm bunlar Dünyanın gözü önünde yapılıyor. Bu durum, İsrail’in gerek bugün gerekse yarın insanlık için hem bölgesel hemde küresel bir tehdit olduğunu ortaya koymaktadır.

AK Gençlik olarak bu vahşete ve bu katliamlara “#SayStop” demek adına geçtiğimiz Cuma günü Starbucks markasının İsrail'e verdiği desteği göz önünde bulundurarak AK Parti Gençlik Kolları mensubu 30.000'i aşkın gençle birlikte tüm il ve ilçelerimizde eş zamanlı olarak protestomuzu gerçekleştirmiş, AK Parti Gençlik Kolları olarak #SayStop demiş ve işgalci İsrail’in masum kanına doymayan alçak saldırıları son buluncaya kadar #SayStop demeye devam edeceğimizi bildirmiştik.

Bugünde, burada olduğu gibi 81 ilimizin tamamında eş zamanlı olarak AK Parti Gençlik Kolları mensupları olarak;Bugün Gazze’de soykırıma dur de

Bugün Gazze’deki vahşete dur de

Bugün Gazze’deki zulme dur de

Bugün Gazze’de yaşanan insanlık suçlarına dur de

Bugün İsrail’e dur de

Diyerek haykırıyoruz ve #SayStop demeye devam ediyoruz.

Bu vatanın gençleri hem kültürü hemde uluslararası değerlere olan bağlılığın bir sonucu olarak Gazze’de yapılan insan hakları ihlallerinin dimdik karşısısındadır.

Altını çizerek tekrar ifade ediyoruz;Bugün Anadolu’nun her bir köşesinde milyonlarca genç Gazze’de yavrusunun cenazesini kucağına almış bir annenin yüreğindeki sızıyı en derinden hissetmekte, bu zülme katkı sunan kim varsa hesabını tutmaktadır. Türkiye’nin ötesinde, bölgenin en büyük gençlik hareketi olan AK GENÇLİK olarak Daha Adil Bir Dünya diyerek yola çıkan Cumhurbaşkanımızın izinde; her zaman mazlumların savunucusu olduğumuzu, insanlık ve hukuk bilmez canilerin karşısında olacağımızı belirterek #SayStop diyerek haykırıyoruz."şeklinde açıklamalarda bulundu.

Daha sonra alanda toplanan kalabalık gurup Mardin sokaklarında yürüyerek İsrail'e tepkilerini gösterdi.