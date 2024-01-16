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Mardin’de bir araya gelen kadınlar ürettikleri doğal sabunları başta Türkiye olmak üzere dünyanın birçok ülkesine satıp gelir elde ediyor.Şehmus EDİS - Herkes Duysun / MARDİN (İGFA) - Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) desteği ve İpek Yolu Kadın Kooperatifinin girişimleri ile kurulan sabun atölyesinde 15 kadın istihdam ediliyor. Yabani bir fıstık çeşidi olan bıttım fıstığının yağından üretilen, saç dökülmeleri ve kepek önleyici özelliğiyle ünü Mardin'i de aşarak İngiltere Prensi Charles’a uzanan bıttım sabunu, başta Türkiye olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden büyük ilgi görüyor.

Mardin KADEV ve İpekyolu Kadın Kooperatifi Başkanı Berna Yağcı, KADEV desteği ve İpekyolu Kadın Kooperatifinin girişimleri sonucu üretilen sabunların başta Türkiye olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden de yoğun sipariş aldığını söyledi.

Mardin’in turizmle tanışması ile beraber 2005 yılında vakfın desteği ile sabunhaneyi kurduklarını belirten Yağcı, “Burada dar gelirli 15 kadınımızı istihdam ettik. Dönemsel alanda bu sayı daha da artıyor. Kooperatif olarak kurumsallaştık. Burada birçok çeşit sabun üretiyoruz. Şu anda birçok önemli firmalarla yaptığımız anlaşmalar var. En son vakfın desteğiyle önemli bir firma ile anlaşma yaparak yeni bir kurumsal pazar oluşturduk. Bu anlamda daha çok kadına ulaştık. Hem sabunu üretim aşamasında öğrenmelerini ve deneyim kazanmalarını sağlıyoruz hem de birçok kadıınn bu anlamda gelir elde etmesine yardımcı olduk" diye konuştu.

2 BİN KADIN OKUMA YAZMA VE BECERİ KURSLARINDAN FAYDALANDI

2002 yılından bu yana Kadın Emeği Değerlendirme Vakfı Mardin Temsilciliğini yaptığını ifade eden Yağcı, “Vakfın buradaki amacı dar gelirli kadınların ekonomik ve sosyal güçlenmesini sağlayacak programlar üretmektir. Burada 2 tane kadın çocuk merkezimiz var. 2002 ve 2005 yılında Mardin’in dar gelirli mahallelerinde açıldı. Kadınların liderliğinde birlikte yürüttükleri bir yer. Burada Halk Eğitimi ve Milli Eğitim iş birliği ile hem kadınlara hem de çocuklara ihtiyaç duydukları alanlarda eğitimler veriliyor. 3-6 yaş çocuklara okul öncesi eğitim veriliyor. Toplamda günlük faydalanan çocuk sayısı 150’yi bulmaktadır. Mahallede yaşayan kadınlara ise ihtiyaç duydukları alanlarda eğitimler veriliyor. Okuma yazma, beceri kursları ve benzeri programlar var. 2023 yılı içerisinde 1250 kadın okuma yazma programlarından faydalandı. Beceri kurslarında ise 800 kadın eğitimden geçirildi.” dedi.

HAYALLERİMİZİ İNŞA EDİYORUZ

Kooperatif sayesinde çocuklarını okutma şansı yakaladığını ifade eden Ayşe Demir ise kooperatif ile tanıştığı zaman kararsız kaldığını ancak çalıştıktan sonra hem maddi hem manevi olarak kendine güveninin geldiğini belirtti. Demir, “Burada çalıştıktan sonra kendimi daha iyi hissetmeye başladım. Hem maddi hem manevi olarak kazancım oldu. Maddi açıdan kazancım oluyor. Kendime güven veriyorum. Manevi olarak mutlu hissediyorum. Bir şeyler üretip başarmak beni mutlu ediyor. Burada sadece sabun üretmiyoruz, aynı zamanda hayallerimizi inşa ediyoruz. Çalışan kadın her zaman güçlüdür.” ifadelerini kullandı.