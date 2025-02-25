Mardinli kanaat önderlerinin de olduğu bir grup barış elçisi, Ağrı'nın Patnos ilçesindeki iki husumetli ailenin barışmasına vesile oldu.MARDİN (İGFA) - Mardin bölgesinde husumetli aileleri barıştırmak için büyük çaba sarf eden Kızıltepeli kanaat önderleri, din adamları ve ileri gelenlerinden oluşan barış heyeti bir çok kan davasını barışla sonuçlandırdı.

2024 yılı Şubat ayında Ağrı Patnos ilçesinde Heyderi aşiretine mensup Eken ve Aktaş aileleri arasında meydana gelen bir olay neticesinde Harun Eken’in hayatını kaybetmesi ve iki kişinin yaralanmasıyla başlayan husumet Ağrı ve Mardin barış heyetlerinin girişimleriyle sonuçlandı. Barışın gerçekleşmesi için Patnos'ta barış heyetinden yer alan Av. Serhan Kurtuluş Erhan, Av. Kemal Altünay, Melle Mehmet Bedav ve Veli Çokyaman ile Kızıltepe barış heyetinde yer alan Bölge Alimlerinden Seyda şeyh Mihdi Helıla, Arban aşiretinden Seydo Çılgın, Afatle aşiretinden Abdulnasır Aydın, Melle Vezir Aslan, Kulpi Melle Mehmet Ekinci, Ğursi Melle Halil Özdemir, Eyyüp Gökçen ve Mehmet Aslan’ın girişimleri neticesinde husumetli ailelerden Yusuf Eken ve melle Mehmet Eken ile Mustafa Aktaş ve Süleyman Aktaş’ın gösterdiği fedakarlık sonucunda iki aile arasında barış sağlandı.

Kızıltepe barış elçileri olarak bölgede yaşanan kan davalarının barışla noktalanmasi için büyük çaba sarf ettiklerini belirteren kanaat önderlerinden Nasır Aydın, girişimleri barışla sonuçlandırmaktan mutlu olduklarını söyledi.