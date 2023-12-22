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Mardinli turizmcilerin Kültür Yolu Festivali isyanı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2024 yılında yapılacak tanıtım fuarlarında, Mardin’e yer verilmedi. Mardin’in kültür ve turizm alanında önde gelen isimleri ise yaptıkları açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığına tepki gösterdiler.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nde 7 bin yıllık tarihi geçmişi bulunan Mardin’e yer verilmemesi, Mardin’deki STK’ların ve turizm şirketlerinin tepkisine yol açtı.

“MARDİN TURİZMİNE ENGEL OLUNMAK İSTENİYOR”

Binlerce yıldır farklı diller, dinler ve kültürlere beşiklik etmiş, UNESCO dünya mirası listesine girmeye aday kadim kent Mardin ve Midyat ilçesine tanıtım günlerinde yer verilmemesi yörede şok etkisi yarattı. Yöre halkı bu durumu, “Mardin turizmine engel olunmak isteniyor!” şeklinde yorumladı.

Şehrin kültür ve turizm alanında önde gelen isimleri ise Herkes Duysun’a yaptıkları açıklamalarda Kültür ve Turizm Bakanlığına tepki göstererek, Mardin’in Kültür Yolu Festivali’ne dahil edilmesi için çağrıda bulundu.

DİNLERİN VE DİLLERİN ŞEHRİ”

Konu ile ilgili Herkes Duysun mikrofonuna konuşan Mardin Süryani Kadim Cemaati Derneği Başkanı Murat Özbek, Mardin’in UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesine girmeye aday bir kent olarak bu tür etkinliklerin dışında tutulmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, bu durumun kadim kent Mardin’in turizmine darbe vuracağını ve geç kalınmadan bu hatanın düzeltilmesi gerektiğini ifade etti.

Kültür Turizm Bakanlığı tarafından 2024 yılında Mardin’in, Türkiye Kültür Yolu Festivali’ne alınmamasının kendilerini derinden üzdüğünü ifade eden Özbek şunları söyledi:

“Dinlerin ve dillerin şehri Mardin’in 7 bin yıllık tarihi geçmişi, kiliseleri, camileriyle; tarihi evleri, el yapımı işleri, kardeşlik duyguları ile hareket eden bu şehrin bu kapsama alınmaması Mardin halkı gibi bizleri de üzdü. Ben Mardin’den bütün yetkililere sesleniyorum. Sizden ricamız bir an önce bu yanlıştan dönülmesi ve Mardin’in bu festivale dahil edilmesi. Bu konuda devlet büyüklerimizin gereken hassasiyeti yerine getireceğine inanıyorum.”

sahipliği yapan Mardin, birçok farklı kültürü, farklı dinleri bünyesinde barındırmaktadır. Bu kadar zengin kültürü bünyesinde barındıran Mardin’in kültürel bir festivalde bulunmaması bence Mardin adına, Türkiye adına iyi bir şey değildir. Bir an önce Turizm Bakanlığının, Mardin’i bu konuda yeniden değerlendirmesi gerektiğine inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

BU YIL KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ’NE HANGİ ŞEHİRLER DAHİL EDİLDİ?

2024 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenecek olacak Tanıtım Günleri’nde Adana, Şanlıurfa, Bursa, Samsun, Trabzon, Van, Nevşehir, Erzurum, Çanakkale, Gaziantep, Ankara, Konya, İstanbul, Diyarbakır, İzmir ve Antalya olmak üzere 16 şehire yer verilirken, UNESCO’ya aday olan turizm şehri Mardin’e ise yer verilmedi.