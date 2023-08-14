Yaptığı bir birinden ilginç uçurtmalarla dünya çapında üne kavuşan Mardinli uçurtma sanatçısı Zahit Mungan, Çin’den sonra Japonya’da altın madalya hedefliyor.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Yaptığı profesyonel uçurtmalarıyla şimdiye kadar 19 yılda 30 ülkeyi gezen ve 39 festivale katılan Zahit Mungan şimdi de Japonya’da düzenlenecek uluslar arası uçurtma festivalinde ülkemizi temsil edecek. Uçurtma geleneğini gelecek nesillere aktarmak için çalışan Mungan, Mayıs ayında Çin'de düzenlenen 40'ıncı Weifang Uluslararası Uçurtma Festivali'de altın ve bronz madalya kazanarak ülkemizin gururu oldu.

Çocukken ip bağladığı naylon poşeti uçurarak başlayan uçurtma tutkusu, 26 yıldır sürdüren Uçurtma sanatçısı Zahit Mungan, Japonya’da düzenlenecek Uluslar arası uçurtma festivaline altın madalya kazanmak için katılacağını söyledi. Şimdiden festival için hazırlıklara başladığını ifade eden Mungan,” Mayıs ayında Çin’de düzenlenen festivalde tavus kuşu uçurtmasıyla "Üç Boyutlu Şişme Uçurtma" dalında altın madalya, "Estetik Uçurtma" dalında ise bronz madalya kazanarak, ülkemizi i gururla temsil etmenin mutluluğunu yaşadım” dedi.

100 ÇEŞİT UÇURTMA

Uçurtma sevgisinin küçük yaşlarda başladığını belirten Mungan,” Uçurtmalarımda Mardin'in zengin kültürünü işliyorum. Kentin kültürel öğelerini, mitolojisini yaptığım uçurtmalara yansıtıyorum. Örneğin Şahmeran, dar sokaklarımızda temizlik için kullanılan eşek ve güvercin uçurtması, ejderha ve Vatos balığı uçurtması olmak üzere şimdiye kadar 100’e yakın farklı farklı uçurtma yaptım. Son alarak ise Ezidilerin kutsalı melek tavus uçurtması yaptım. Çin’de düzenlenen Festivalde Türk bayrağını dalgalandırdığını ve Atatürk uçurtması uçurdum. Gelişen teknolojiyle artık uçurtma kültürümüz yok olmaya başladı. Bu kültürü ülkemizde yeniden yaşatmak ve bunu nesilden nesile aktarmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Mardin'de uçurtma bir gelenek olduğunu vurgulayan Mungan, konuşmasına şöyle devam etti.”Uçurtma bizim kültürümüzdür, ruhumuzun bir parçasıdır. Bunun yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için çalışıyorum. Uçurtma geleneğini gelecek nesillere taşımak ve çocuklara sevdirmek için, doğup büyüdüğüm evi atölyeye çevirdim. Burada kendine özgü profesyonel uçurtmaları kendi imkanlarımla tasarlayıp imal ediyorum. Hedefim bütün ülkelerde ülkemizi temsil etmektir” diye konuştu.