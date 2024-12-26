Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan; öğrencilerin dili iyi kullanmasını ve düşünce dünyasını geliştirmesini amaçlayan "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" kapsamında Mardin Artuklu Sevgi Anaokulu'na davet edilen eğitimci yazar Metin Aydın ile söyleşi gerçekleştirildi.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin'de Dilimizin Zenginlikleri projesi kapsamında, okul öncesi eylem planının aralık ayında belirlenen yazar daveti doğrultusunda; Sevgi Anaokulu'na davet edilen Metin Aydın, minik öğrencilere kitap yazım ve basım sürecini anlattığı söyleşide soru cevap tekniği ile öğrencilerle güzel bir sohbet gerçekleştirdi. Sevgi Anaokulu Müdürü Mustafa Özçelik , "Yazarımıza davetimizi kırmayıp geldiği için teşekkür ederiz." dedi.

Yazar Metin Aydın ise, "Öğrenci ve öğretmenlerin katkı sunduğu bu cıvıl cıvıl atmosferin bütün okullarda yaygınlaştırılması büyük önem taşımaktadır." dedi.

Söyleşi çocukların dans gösterisi ve solo şarkılarıyla sona erdi.