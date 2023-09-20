Mardin Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere giysi yardımında bulunmaya devam ediyor.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Alo 153 hattı üzerinden veya ihtiyaç merkezine gelerek kayıt yaptıran vatandaşlar, ekipler tarafından ihtiyaç sahibi olup olmadığı tespit edildikten sonra ihtiyaç listesi hazırlanıyor. Vatandaşlar, ihtiyaçlar listesi dahilinde Giysi Yardım Merkezine gelerek burada ihtiyaçlarını alabiliyorlar.

Merkeze gelen vatandaşlar, ihtiyacına göre kıyafet, ayakkabı ve oyuncak seçiminde bulunabiliyor. Çocuk ve yetişkin reyonlarında seçilen kıyafet, ayakkabı ve oyuncaklar paketlendikten sonra ihtiyaç sahiplerine teslim ediliyor. İhtiyaç Merkezinde günlük ortalama 4 ailenin giyim ve ayakkabı ihtiyacı gideriliyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı İhtiyaç Merkezi, 2023 yılı içerisinde başvuru yapan 5 bin 700 vatandaşa şu ana kadar, 2 bin oyuncak, 6 bin kıyafet ve 5 bin ayakkabı yardımında bulundu.