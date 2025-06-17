Kocaeli Büyükşehir, MARİFEST 2025’te “Orta Asya’dan Anadolu’ya Ortak Mirasımız” temasıyla kültür ve sanat dolu üç gün yaşatacak.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “Orta Asya’dan Anadolu’ya Ortak Mirasımız” temasıyla 20-21-22 Haziran tarihlerinde Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenleyeceği MARİFEST 2025, ziyaretçilere kültür ve sanat dolu üç gün yaşatacak.

3 GÜN BOYUNCA SÜRECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK), 20. kuruluş yılına özel düzenlediği “Marifetli Eller Festivali” (MARİFEST 2025) ile Kocaelilileri kültür ve sanat dolu bir etkinlikte buluşturacak. Festival, 20-21-22 Haziran tarihlerinde Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

TEMASI “ORTAK MİRASIMIZ”

Bu yıl “Orta Asya’dan Anadolu’ya Ortak Mirasımız” temasıyla düzenlenecek olan MARİFEST 2025, KO-MEK’in eğitimde ve sosyal belediyecilikte geldiği noktayı da gözler önüne serecek. 2005 yılından bu yana devam eden, 12 ilçedeki 43 kurs merkeziyle faaliyetine devam eden KO-MEK, 20. yılında da kültürel mirasa sahip çıkmayı sürdürüyor.

FESTİVAL 20 HAZİRAN’DA BAŞLAYACAK

MARİFEST 2025, 20 Haziran Cuma günü saat 14.30’da yapılacak açılış programı ile başlayacak. Festival kapsamında üç gün boyunca birbirinden renkli etkinlikler, sergiler ve gösteriler ziyaretçilere sunulacak.

ZENGİN ETKİNLİK PROGRAMI

Etkinlikler kapsamında yemek yarışmalarından söyleşilere, müzik dinletileri ve konserlerden el emeği ürünlerin sergilerine kadar birçok program yer alacak. Festivalin ilk akşamında, saat 20.00’de Ethno Turan Müzik Grubu sahne alacak.

ÇOCUKLARA VE AİLELERE ÖZEL ALANLAR

Kocaeli Kongre Merkezi’nin fuaye alanında el sanatları sergileri ve defileler ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Dış alanda ise çocuklara özel oyun alanları kurulacak. Aileler, hem sanatsal hem de eğlenceli etkinliklerle dolu bir hafta sonu geçirme imkânı bulacak.

TOPLUMUN HER KESİMİNE HİTAP EDEN FESTİVAL

Festival boyunca ayrıca farklı branşlardan kursiyerlerin birlikte hazırladığı eserlerin yer aldığı "Nazargâh Sergisi", fuaye alanında üç gün boyunca ziyaret edilebilecek. MARİFEST 2025, KO-MEK’in 20 yıllık birikimini vatandaşlarla paylaşmayı ve her yaştan ziyaretçiye kültürel bir şölen yaşatmayı hedefliyor.

MARİFEST 2025’İN PROGRAM AKIŞI

20 HAZİRAN CUMA

14.30- Açılış salon programı - fuaye alanın gezilmesi

20.00- Ethno Turan Müzik Grubu

21 HAZİRAN CUMARTESİ

12.00- Veysel Çelikdemir - Orhan Karaağaç kum sanatı

12.00/16:30- Levent Karaduman hat sanatı workshop

13.00- Dilek Cesur söyleşi

14.30- Ayşegül Dede masal anlatıcılığı söyleşi

15.00- Erdem Özdemir müzik dinletisi - söyleşi

20.00- Leonida Timuş ve KO-MEK müzik branşı usta öğreticileri

22 HAZİRAN PAZAR

11.00- Asya Asime Koşal el sanatı workshop

12.00- İrfan Gürdal müzik dinletisi - söyleşi

13.00- Merve Gülcemal masal anlatıcılığı söyleşi

14.00- Serhat Yabancı söyleşi

15.00- Ahmet Öğreten resim sanatı workshop

18.00- Ahmet Hikmet Barutçugil ebru sanatı workshop

20.00- Devlet Halk Dansları Topluluğu