D-Marin, Fransa pazarına açılarak Akdeniz’deki stratejik varlığını 7 yeni premium marina ile güçlendirdi.İSTANBUL (İGFA) - D-Marin, 2024 yılında büyümesini sürdürerek küresel marina ağını genişletti ve müşteri deneyimini yeni bir seviyeye taşıdı.

Toplamda 14 bin rıhtıma ve bin süper yat kapasitesine ulaşan D-Marin, İtalya’daki genişleme adımlarıyla da marina portföyünü daha da ileri taşıdı.

Kullanıcı deneyimini zirveye taşımak için tamamen yeniden tasarlanan web sitesi, dijital etkileşimi artırarak hizmete sunuldu. Müşteri memnuniyeti Net Tavsiye Skoru'nun 51’den 54’e yükselmesiyle perçinlenirken, çevresel mükemmeliyet alanında 16 Mavi Bayrak sertifikası kazandı.

Operasyonel ve müşteri deneyimi alanında Abu Dhabi Denizcilik Ödülleri’nde büyük başarıya imza atan D-Marin, marina ağında düzenlediği 80 topluluk etkinliği ile yatçılık dünyasına değer katmaya devam ediyor.