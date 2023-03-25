Ambalajın bir ürünü sattırma gücü yüzde 70. En etkin ve ekonomik pazarlama araçlarından biri olmasına karşılık ambalaj, Türkiye’de pazarlama bütçelerinde en düşük payı alıyor. Ancak son yıllarda birçok marka, bu alandaki çalışmalara odaklanmaya başladı.İSTANBUL (İGFA) - Ambalajın önemi hakkında bilgi veren Patiswiss Çikolata Ceosu Elif Aslı Yıldız, “Tüketicilerin önündeki binlerce ürün için saniyelerle kısıtlı karar anında ambalajın albenisi önemli bir güç. Ambalaj, en etkin ve ekonomik pazarlama araçlarından biri. Ambalajın bir ürünü sattırma gücü yüzde 70. Eğer ambalaj tüketicinin ürünü eline almasını sağlamışsa, yüzde 70 oranında da tüketicinin o ürünü satın almasını sağlayacaktır. Bu oran, çocuklarda daha yukarı çıkabiliyor” dedi.

Ambalaja Türkiye’de yeterince önem verilmediğini kaydeden Yıldız, “Türkiye de raflara baktığımızda, dünya ile rekabette bence oldukça mütevazi kalıyor. Türkiye, pazarlama bütçelerinde en düşük bütçeyi ambalaj tasarımına ayırıyor. Halbuki ambalaj tüketiciye en yakın olduğumuz yerdir. Bu fırsatın iyi kullanılması gerekiyor. Dünyada bunun önemini anlayan markalar ambalaj tasarımına ciddi bütçeler ayırıyor. Önümüzdeki yıllarda ambalaj konusunun markalar açısından daha önemli hale gelmesini bekliyoruz” diye konuştu.

Şirketin İnovasyon Kurulu Başkanı olarak da görev yaptığını hatırlatan Yıldız, inovasyon anlayışlarıyla ilgili şunları söyledi: "Ürünlerimizi piyasaya sürdüğümüzde benzer ürün üreten firmalar AR-GE’ye bizden 100 kat fazla para harcıyordu. İnovasyonun parayla bir ilgisi yok. Olay çalıştığınız insanlarda, onları nasıl yönlendirdiğiniz ve işten ne kadar anladığınız ile ilgili. Ben hiyerarşik düzenin üretken akıllarda tutmadığını gördüm. Onlar daha yatay bir yapılanma istiyor. Bunu işleri hızlı bir şekilde halledip, karar mercilerine doğrudan erişim ihtiyacı duydukları için istiyorlar. Daha geleneksel görünen bu yöntemle, bir kişiye en fazla 10 yönetici atama şeklinde organizasyon yapısını şekillendirdim. Organizasyon hep fark yaratır. Organizasyon, rakip bir markanın taklit edemeyeceği şeydir."