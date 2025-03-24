Dünyaca ünlü markalaşma ve pazarlama uzmanları İstanbul'a geliyor. İnovasyon ve pazarlama dünyasının en prestijli zirvelerinden biri olan World Marketing Summit 2025, modern pazarlamanın öncüsü Prof. Dr. Philip Kotler’in liderliğinde 18 Nisan 2025’te Çırağan Sarayı’nda gerçekleşecek.İSTANBUL (İGFA) - Bu yıl "İnovasyon Çağında Pazarlama" temasıyla düzenlenen World Marketing Summit 2025, ulusal ve uluslararası arenadan sektörün önde gelen isimlerini bir araya getirerek pazarlamanın geleceğini şekillendiren trendleri tartışacak, yapay zeka, sürdürülebilirlik, yeşil pazarlama ve yeni nesil pazarlama çözümleri gibi sektöre yön veren konuları ele alacak.

Zirve kapsamında ayrıca Türkiye’de ilk kez düzenlenecek olan “Yılın En Başarılı” marka ve şirketlerinin belirleneceği ve dünya çapında mükemmelliği simgeleyen “KotlerAwards Pazarlama Ödülleri” de sahiplerini bulacak.

Markalaşma yolculuğunda ve pazarlama faaliyetlerinde daha etkin adımlar atmak isteyen şirketler ve markalar için harika bir eğitim ve öğrenme fırsatı sunan zirvenin biletleri www.kotlerimpactturkiye.org/world-marketing-summit-2025/#bilet-al-wms sayfasından alınabilir.

World Marketing Summit Zirvesi konuşmacıları arasında Davranışsal Pazarlama Stratejisti ve Marka Uzmanı Mr. Roger Hurni, World Design Organization Başkanı Mr. Thomas Garvey, Nöropazarlama Stratejisti ve Pazarlama Fütürüsti Mr. Roger Dooley, Kriz ve Risk İletişimi Danışmanı Mr. Timothy Coombs, Sürdürülebilir Pazarlama Yönetimi Danışmanı Prof. Dr. Marc Oliver Oprensikgibi değerli isimler yer alarak, bilgi ve tecrübelerini konuklarla paylaşacak.

World Marketing Summit 2025’in detaylı programı şöyle: 09.00 – 09.30 Açılış Konuşmaları

Ayşenur Aydın Gümrükcü, Buz Ajans – Ajans Başkanı

SadiaKibria, KotlerImpact& WMS Grup CEO’su

09.30 – 10.00 Keynote :Roger Hurni – Davranışsal Pazarlama ve Değişen Tüketici Davranışları

10.00 – 11.00 Panel 1 : Yapay Zeka ve Pazarlama Moderatör : Şule Güner, Yapay Zeka Uzmanı

Panelist : Prof. Dr. Marc Oliver Opresnik, Pazarlama Profesörü

Panelist : Doç. Dr. Şebnem Özdemir, İstinye Üniversitesi AI Araştırmacısı

Panelist : Ömer Wilson, Yapay Zeka, Teknoloji Konuşmacısı

11.00 – 11.30 Kahve Molası

11.30 – 12.00 Keynote :Timothy Coombs – Kriz İletişimi Yönetimi ve Sürdürülebilirlik

Ahlaki Öfke: Kriz Yöneticileri İçin Artan Zorluk

12.00 – 13.00 Panel 2: Yeşil Pazarlama : Pazarlamada Sürdürülebilirlik Moderatör : Esra Baykal, Marka Danışmanı

Panelist: Thomas Garvey, WDO ( World Design Organization ) Başkanı

Panelist : Ülkü Yüksel, Visa Türkiye Pazarlama Başkanı

Panelist : Dr. İdris Onay, Benetton Türkiye Genel Müdürü

Panelist : Dr. Necip Özçer, LCWaikiki Yönetim Kurulu Üyesi

13.00 – 14.30 Öğle Yemeği

14.30 – 15.00 Keynote :Roger Dooley, Nöropazarlama

15.00 – 16.00 Panel 3: Pazarlamada Yeni Nesil Çözümler Moderator : Neslihan Olcay, IAB İnteraktif Reklamcılık Derneği CEO’su

Panelist : E. Sertaç Ersayın, Yekon ( Yaratıcı Endüstriler Konseyi Derneği ) Başkanı

Panelist : Zeynep Bortaçina Yener, PublicisGroupeTurkeyStrategyLead& Reklamcılık Vakfı Başkanı

Panelist : Kerem Ayırtman, Communications Partners CEO’su

16.00 – 16.30 Kahve Molası

16.30 – 18.00 “KotlerAwards Pazarlama Ödülleri” Ödül Töreni