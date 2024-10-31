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Olayla ilgili çalışmalar sürüyor.

Marmara Denizi Sedef Adası açıklarında seyir halindeyken makine dairesinde meydana gelen yangında 104 metre boyundaki kuru yük gemisi için, KEGM-4 hızlı tahlisiye botu, KURTARMA-7 ve ŞARK Römorkörleri olay yerine ivedilikle yönlendirildi.

Yalıova'dan Bulgaristan'a seyir halinde olan kuru yük gemisinin makine dairesinde Marmara Denizi açıklarında yangın çıktı. Ekipler bölgeye sevk edildi.İSTANBUL (İGFA) - Alınan bilgiye göre Yalova’dan Bulgaristan’a seyir halindeyken FG SEVIL adlı kuru yük gemisinde yangın çıktı.

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