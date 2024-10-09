Marmara Bölgesi CHP İl başkanları Özgür Özel’e ilişkin iddialar hakkında yazılı açıklama yaptı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Marmara Bölgesi CHP İl başkanları Özgür Özel’e yönelik kampanya ile ilgili olarak Özel’e sahip çıkan yazılı bir açıklama yayınladı.

Açıklama şöyle;

“Basına ve Kamuoyuna,

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve koruyucusu Cumhuriyet Halk Partisi olarak, kurulduğumuz ilk günden bugünlere, yüz yılı aşkın süre boyunca, türlü engellerle baş ederek; kurumsallaşmış köklü bir demokrasi geleneği ortaya koyduk.

Maruz kaldığımız baskı ve yıldırma girişimleri, tarihimiz açısından ilk defa karşı karşıya kaldığımız bir durum değildir.

Türkiye siyasi tarihinin her döneminde baskılara rağmen; ülkemizi daha ileri noktaya taşıma vazifemizin farkında olarak, güçlü mirasımızın ışığında ilerlemekten bir an olsun geri durmadık.

Bugün de yargıyı bir sopa olarak kullanarak siyaseti dizayn etmek isteyenlere, türlü iftira ve karalamalarla partimizi yıpratmak isteyenlere geçit vermeyeceğiz.

Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel önderliğinde, partimizin tüm bileşenleri ve üyeleriyle birlikteliğimizi hiçbir güç hiçbir şekilde yalan, iftira ve riya ile bozamayacaktır. Bizler buna müsaade etmeyeceğimizi açıkça bildiriyoruz. Herkes tarafından bilinsin ki, tüm Belediye Başkanlarımız örgütlerimizin gözbebeğidir. Hiçbir kurgulanmış dava ya da komplo ve kumpas partimizin iktidar yürüyüşünü durduramayacaktır.”