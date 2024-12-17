Marmara Muhtarlar Federasyonu Başkanı Burhan Mandacı ve yönetim kurulu üyeleri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Misafir muhtarlar, Kocaeli’ndeki projeleri de yerinde incelediKOCAELİ (İGFA) - Marmara Muhtarlar Federasyonu Başkanı Burhan Mandacı ve yönetim kurulu üyeleri, Kocaeli’ni her alanda daha ileriye taşıyacak pek çok projeye imza atan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin misafiri oldu.

Bu kapsamda muhtarlar, kentte bir dizi etkinliğe de katıldı. Büyükşehir’in muhtarların taleplerini ilettikleri “Muhtar Aktif Sistemi” ve yine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği “Muhtarhane” başta olmak üzere çok sayıda proje hakkında bilgi sahibi olan misafir muhtarlar, bulundukları il ve ilçe belediyelerde de bu projelerin örnek alınması için taleplerde bulunacaklarını söylediler.

TÜRKİYE’YE ÖRNEK PROJELERİ İNCELEDİLER

Sekapark Otel’de gerçekleştirilen toplantı için Kocaeli’ne gelen Marmara Muhtarlar Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığını ziyaret etti. Federasyon Başkanı Burhan Mandacı ve yönetim kurulu üyeleri, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Uğur Şahin tarafından karşılandı. Büyükşehir’in Türkiye’ye örnek olmuş ve adından söz ettiren projelerini yerinde görme fırsatı yakalayan muhtarlar, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

MUHTARHANE İÇİN TEŞEKKÜR ETTİLER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin vizyoner ve prestijli projelerini yerinde görme fırsatı bulan muhtarlar, özellikle Büyükşehir’in hizmet noktasında muhtarları çözüm ortağı olarak görmesi ve mahallelerindeki sorunlarının çözümü ile ilgili taleplerinin en kısa sürede yerine getirilmesinden mutluluk duyduklarını ifade etti. Muhtarhane’yi ziyaret eden muhtarlar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bu hizmet için ayrıca teşekkür ettiler. Marmara Bölgesi muhtarları, Kocaeli’nde uygulanan bazı projeleri, bulundukları il ve ilçe belediyelerde de hayata geçirilmesi için taleplerde bulunacaklarını söyledi.