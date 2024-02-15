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Marmara Denizi'nde 69 metre uzunluğundaki kargo gemisi 6 Türk mürettebatı ile birlikte battı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geminin battığı bölgede 1 adet boş can salı tespit edildiğini duyurarak, arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.BURSA (İGFA) - Marmara Denizi'nde İmralı Adası'nın güneybatısında "Batuhan A" adlı gemi saat 06.32'de kargo gemisi su alarak battı. 6 kişilik mürettebatı kurtarma çalışmaları devam ederken Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KEGM-6 ve KIYEM-4 hızlı tahlisiye botları olay yerinde incelemelerini sürdürüyor.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, gemiden tehlike sinyali geldiği belirtilerek, 6 mürettebatın bulunduğu gemide olay mahalline Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik unsurlarının sevk edildiği ve bölgede arama kurtarma faaliyetlerine devam edildiği kaydedildi.

https://twitter.com/durmus_unuvar/status/1758034327441444982

Bu arada Marmara Denizi’nde açıklarında içerisinde 6 mürettebat bulunan Batuhan A isimli bir ticari geminin ağır hava ve deniz şartları nedeniyle batmaya başladığı bilgisi üzerine bölgede başlatılan arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiğini duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuyla ilgili son durum paylaşımında bulundu.

Bu sabah 06.30’da Marmara Denizi’nde, Bursa Karacabey açıklarında içerisinde 6 mürettebat bulunan Batuhan A isimli bir ticari geminin ağır hava ve deniz şartları nedeniyle batmaya başladığı bilgisinin alınmıştır. Olay mahalline derhal 2 Sahil Güvenlik Gemisi ve 2 Sahil Güvenlik… pic.twitter.com/E49wxcwMQF — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 15, 2024

Olay mahalline derhal 2 Sahil Güvenlik Gemisi ve 2 Sahil Güvenlik Botu sevk edilmiş, eş zamanlı olarak Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından da 2 adet römorkör bölgede görevlendirildiğini kaydeden Bakan Yerlikaya, "Başlatılan arama kurtarma faaliyetleri neticesinde geminin battığı değerlendirilen bölgede 1 adet boş can salı tespit edilmiştir. Arama kurtarma çalışmalarına destek olmak üzere 1 Sahil Güvenlik Korveti ve 1 Sahil Güvenlik uçağı da bölgeye intikal etmek üzere görevlendirilmiştir. Olumsuz hava şartları sebebiyle bölgeye intikal edemeyen 1 Sahil Güvenlik Helikopteri hazır olarak beklemekte, hava şartlarının müsade etmesi ile birlikte derhal intikale geçecektir. Bölgede başlatılan arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir" ifadelerini kullandı.

Söz konusu geminin dün akşam saat 20:00 sıralarında Marmara Adası'ndan Bursa Gemlik’e yüklü olarak seyre kalktığı öğrenildi.