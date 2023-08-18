Meteoroloji'nin günlük hava raporuna göre Marmara'da öğle saatlerinden itibaren rüzgarın doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceğiden dolayı vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaya davet etti.BURSA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye'nin kuzeydoğu kesimleri ile İç Ege'nin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın Marmara’da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Genellikle kuzeyli, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi beklenirken, kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.

Rüzgarın; Marmara Bölgesi'nde bugün öğle saatlerinden itibaren kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirilirken, fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bkelediği ifade edildi.

Deprem bölgesinde ise günlük hava durumu şöyle: