Sürdürülebilir ve temiz bir Marmara Denizi için bu yıl üçüncüsü düzenlenecek 8 Haziran Marmara Denizi Günü etkinlikleri, Marmara kıyılarında gerçekleştirilecek.BURSA (İGFA) - 2021 yılında Marmara Denizi'nin kirlilik tehdidi ve müsilaj krizi ile karşı karşıya kalmasının ardından Marmara Denizi Bütünleşik Stratejik Planı kapsamında 8 Haziran, Marmara Denizi Günü ilan edilmişti.

Bu yıl üçüncü kez kutlanacak olan Marmara Denizi Günü’nde ana tema “Denizcilik” olarak belirlenirken Marmara Denizi'ne kıyısı olan 7 ilde belediyeler tarafından planlanan farkındalık çalışmaları eş zamanlı olarak Marmara Belediyeler Birliği koordinasyonuyla düzenlenecek.

Başta İstanbul, Bursa, Kocaeli, Balıkesir, Tekirdağ, Çanakkale ve Yalova olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde belediyeler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve diğer tüm paydaşların organize edeceği etkinliklere ilgili tüm vatandaşlar katılarak #MarmaraHepimizin mesajını verecek.

“MARMARA HEPİMİZİN!”

7’den 77’ye tüm Marmaralıları Marmara Denizi için harekete geçmeye davet eden Marmara Belediyeler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “8 Haziran Marmara Denizi Günü için büyük bir heyecanla içindeyiz. Bu gün, Marmara’nın eşsiz güzelliklerini ve sürdürülebilir deniz yaşamını kutlamak için harika bir gün. Bu vesileyle kıyılarımız başta olmak üzere tüm Marmara’da düzenlenecek etkinliklerde buluşalım ve hep birlikte denizimize sahip çıkalım. Gelecek nesillere daha temiz, daha canlı bir Marmara bırakmak için adımlar atalım. Unutmayalım, Marmara Denizi bizim ortak mirasımızdır. Bu mirası korumak ve gelecek nesillere aktarmak birlikte çalışmakla mümkün... Marmara Hepimizin!” dedi.

Hatırlanacağı gibi 2022 yılında "mikroplastik ve deniz çöpleri" teması kapsamında 62 farklı farkındalık etkinliği ile başlayan Marmara Denizi Günü kutlamaları, 2023'te "biyoçeşitlilik" temasıyla yaklaşık 100 etkinliğe sahne olmuştu.

8 Haziran Marmara Denizi Günü'nde gerçekleştirilecek tüm etkinliklere marmara.gov.tr adresinde dijital etkinlik haritasından ulaşılabiliyor.