Marmarabirlik, TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistem Belgesini almaya hak kazandı.BURSA (İGFA) - Zeytincilik sektöründe aynı anda 4 farklı kalite yönetim sistemi uygulayan ilk ve tek kurum olarak tarihe geçen Marmarabirlik, TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesini de alarak bir ilke daha imza attı.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, AB Uyum ve Yeşil Mutabakat politikaları ve yönetmelikleri çerçevesinde; tarım ve zeytincilik sektörüne getirilecek standartlara uyumun sağlanmasının, tarladan, sofraya kadar sürdürülebilirlik karbon ve su ayak izleri öncelikli olmak üzere çevre konularını da içeren tüm faaliyetler için zorunluluk olduğunu söyledi.

Küresel piyasalarda rekabet gücünü artırabilmenin yüksek kalite ve düşük maliyetle mümkün olacağını vurgulayan Asa, birlik olarak yüksek standartlara ulaşmanın, yenilenme ve gelişmenin sürdürülebilir olmasından geçtiğini belirtti.

“Aynı anda 5 Kalite Belgesi ile Birliğimiz maliyet kontrolünü geliştiriyor, verimliliği, karlılığı arttırıyor, aynı zamanda kaynakları koruyor” diyen Hidamet Asa, söz konusu gelinen noktanın güvenli gıda üretimi yapıldığının en büyük göstergesi olduğunu ifade ederek, “TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ile birlikte günümüz koşullarının en büyük gider kalemi olan enerjiden optimum verim sağlayacağını söyledi.

