Marmarabirlik 2022-2023 iş yılı ürün alım kampanyasında alınan ürün bedellerinin tamamını 14 Nisan 2023 tarihinde ödeyeceğini duyurdu. Sezonda 1 milyar 362 milyon lira tutarında 55 bin 500 ton ürün alımı yapan birliğin, son yapacağı 351 milyon TL ödeme ile ortaklara borcu kalmayacak.BURSA (İGFA) - Marmarabirlik sezonda üretici ortaklardan aldığı ürün bedellerinin tamamını 14 Nisan Cuma günü bayram öncesi ödeme kararı aldı.

Yüzde 50’sini kampanya içinde peşin olarak ödeyen Birlik, kalan alacakların yüzde 50'sini 3 Mart'ta ödemişti.

Marmarabirlik'ten yapılan yazılı açıklamada, kalan ürün bedellerinin 14 Nisan Cuma günü saat 00.00’dan itibaren ortakların Ziraat Bankası hesaplarına yatırılacağı duyuruldu.

Yapılan ödemeyi başarı değil, sınav olarak gördüklerini belirten Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, "Sebebi de bu kampanya döneminde, 1 milyar 362 milyon TL ürün bedeli, 110 milyon TL kimyasal gübre dağıtımı, 60 milyon TL zirai ilaç olmak üzere toplamda 1 milyar 532 milyon TL nakit çıkışı olmuştur. Şartların zorlanmaması gerekir. Eğer Marmarabirlik’indüzenli bir şekilde üreticiye destek vermesini istiyorsak, kurumun mali yapısı güçlü olmalıdır. Mali yapısı ne kadar güçlü olursa üreticisine o kadar çok destek olur” diye konuştu.

Sırada işin satış kısmı olduğunu ifade eden Asa, "Hem yurt içi, hem de yurt dışı satışlarla birlikte Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. Yılı olan 2023 yılında hedefimiz 2 milyar 500 milyon lira ciro elde etmektir" dedi.