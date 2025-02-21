Marmarabirlik'in ABD'de satılan ürünlerinde yer alan 'kanser uyarısı' etiketi ile ilgili iddiaların sosyal medyada yayılması üzerine açıklama yapıldı. Uyarı etiketinin, ürünün herhangi bir gıda güvenliği standardını ihlal ettiği anlamına gelmediği belirtildi.BURSA (İGFA) - Türkiye'nin en büyük zeytin üreticileri birliklerinden olan 71 yıllık kuruluş Marmarabirlik, doğal fermantasyon tekniği ile yaptığı üretime yönelik sosyal medyada yapılan paylaşımlara yönelik bilgilendirme yaptı. Marmarabirlik ürünlerinin üretiminde insan sağlığına zararlı hiçbir kimyasal madde kullanılmadığının altı çizilen açıklamada, ürünlerin Türkiye Cumhuriyeti, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri ile tüm uluslararası gıda mevzuatlarına uygun olarak üretildiği vurgulandı.

Açıklamada, söz konusu sosyal medya paylaşımlarına konu olan uyarı etiketi, ürünün herhangi bir gıda güvenliği standardını veya gereksinimi ihlal ettiği anlamına gelmediği belirtildi. "Prop65" yasasına göre ABD'nin Kaliforniyta eyaletinde satışa sunulan gıda ve gıda dışı ürün ambalajlarında bu bilgilendirme etiketinin bulunması gerektiği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Ürünlerimiz, Kaliforniya eyaleti de dahil olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin tamamında satışına devam edilmektedir. Dünyanın en büyük siyah zeytin üreticisi ve bir Türk markası olarak 30 bin üretici ortağımızdan aldığımız güçle tüm ülke ve pazarlarda var olmaya devam edeceğiz. Tüketicilerimizin ve iş ortaklarımızın bu tür spekülatif ve yanıltıcı haberlere itibar etmemesini önemle rica ederiz."