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2023/2024 iş yılı ürün alım kampanyasının sonuna yaklaşan Marmarabirlik, 5 Ocak tarihinde ortaklara 36 milyon TL 5.dilim ödemesi yapacak.BURSA (İGFA) - Marmarabirlik, 16 Aralık - 29 Aralık tarihleri arasında teslim edilen ürün bedellerinin yüzde 50’sinin karşılığı olarak ortaklara, 5 Ocak 2024 Cuma günü 36 milyon TL ödeme yapacak. Bu ödeme ile birlikte ortaklara toplam 1 milyar 256 milyon TL ödeme gerçekleştirilmiş olacak.

24 Ekim 2023 tarihinden bugüne kadar 2 milyar 820 milyon TL tutarında alım gerçekleştirdiklerini belirten Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, piyasa fiyatlarının belirlenmesinde öncü rol oynadıklarını belirtti. Zor bir ürün alım kampanyasının daha üstesinden geldiklerini ifade eden Başkan As, "180 Daneden başlayıp, 380 daneye kadar giden barem cetvelini baz alarak yaptığımız ürün alım değerlendirmesinde, diğer yıllara göre iri dane alım miktarının oldukça yüksek olduğu ve ortalama alım baremin 220 dane/kg’a denk geldiği görülmektedir. Bütün kooperatiflerimizde iri dane olduğundan ortalama alım fiyatımızda 91,50 TL’dir. Marmarabirlik tüm imkanlarını zorlamış ve böyle bir yılda ortaklarına sahip çıkmıştır" dedi.