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Korkutan depremler ardından yetkililer ise vatandaşlardan, deprem sonrası güvenliği ön planda tutarak riskli alanlardan uzak durmaları ve yalnızca yetkili kurumların duyurularına itibar etmelerini istedi.

Vatandaşlar, parklarda ve açık alanlarda toplandı. Vatandaşlar cep telefonlarıyla yakınlarını aradı. Vatandaşların sokaklardaki bekleyişi sürüyor.

AFAD verilerine göre yaklaşık 40 dakika arayla peş peşe yaşanan 6 depremin 2'si Silivri, 4'ü Büyükçekmece merkezli olduğu kaydedildi.

İlki saat 12.13'te kaydedilen 3,9 büyüklüğündeki deprem ardından şiddetli deprem yarım saat daha kuvvetli hissedildi.

AFAD, Marmara Denizi'nde merkez üssü İstanbul Silivri ve Beylikdüzü'nde peş peşe büyük sarsıntılar kaydetti. En büyüğü 6,2 büyüklüğünde Silivri merkezli yaşanırken, depremler çevre illerden de oldukça şiddetli hissedildi. BURSA (İGFA) - Merkez üssü İstanbul olan şiddetli depremler Marmara Bölgesi'nin büyük bölümünde hissedildi.

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