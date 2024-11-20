AKOM, Perşembe gününden itibaren Marmara Bölgesi’nde kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış beklendiğini duyurdu.BURSA(İGFA) - İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM)’dan yapılan uyarıya göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde Orta Akdeniz üzerinden 21 Kasım Perşembe ve 23 Kasım Cumartesi günü gelmesi beklenen alçak basınç sistemlerinin etkili olması bekleniyor. Sistemdeki cephe geçişleri esnasında rüzgârın Lodos ve Karayel yönlerinden kuvvetlenerek fırtına, kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına (40-80 km/s) şeklinde eseceği, beraberinde kuvvetli sağanak (20-45 kg/m2) yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin edilirken sıcaklıklarda da 8-10 derece birden düşüşler yaşanacağı öngörülüyor.

BU GECE YARISINDAN SONRA BAŞLAMASI BEKLENİYOR

Perşembe ilk saatlerden (00.00) itibaren kuvvetlenmesi beklenen rüzgârın cumartesi öğle saatlerine (14.00) kadar bölgemizde aralıklarla fırtına şeklinde etkili olmaya devam edeceği, yağışların ise perşembe 12.00-21.00 saatleri ila cumartesi 08.00-20.00 saatleri arasında görüleceği tahmin ediliyor.