Marmaray, 20 Aralık tarihinde 743 bin 596 kişiye hizmet vererek yolcu rekoru kırdı.İSTANBUL (İGFA) -  Marmaray'ın yolcu sayısı her geçen gün katlanarak artmaya devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Marmarayın 20 Aralık tarihinde 743 bin 596 kişiye hizmet vererek yolcu rekoru kırdığını duyurdu.

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24 Şubat 2024 tarihinde 737 bin 981 yolcuyla kırılan rekorun ardından gelen bu yeni rekor, hattın ne kadar doğru bir yatırım olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Marmaray'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim 2013 tarihinde vatandaşın hizmetine sunulduğunu hatırlatan Bakan Uraloğlu, "Açıldığı günden itibaren 1 milyar 226 milyon yolcuya hizmet veren hattımız ile vatandaşlarımız Sirkeci ve Üsküdar arasını 4 dakika gibi kısa bir sürede hava koşullarından etkilenmeden geçebiliyor. Gurur projelerimizden Marmaray muadillerine göre 60,46 metre derinliği ile dünyanın en derin batırma tüp tüneli ile iki kıtayı birbirine bağlıyor." dedi. 

Marmaray'ın bir günde ortalama 600 bin vatandaşa hizmet verdiğini kaydeden Bakan Uraloğlu, "2024 yılında ise bugün itibariyle 196 milyon yolcumuza hizmet verdik. Vatandaşlarımızın Marmaraya olan yoğun ilgisi bizlere büyük bir mutluluk ve gurur veriyor" diye konuştu.

Kaynak: igf