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Meteoroloji, Güneydoğu illerinde beklenen yerel kuvvetli yağış ile Marmara ve Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.ANKARA (İGFA) - Yapılan son değerlendirmelere göre, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Bartın ve Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana'nın ve Osmaniye'nin güneyi, Hatay'ın kıyı kesimleri, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Şırnak ve Bitlis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in batısında sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yağışlı hava ile birlikte biraz azalacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetlice (30-50 km/saat), yağış alan yerlerde yağış anında ve öğle saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Adana'nın ve Osmaniye'nin güneyi, Hatay'ın kıyı kesimleri, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Şırnak ve Bitlis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI : Rüzgarın; Marmara, Kuzey Ege ve Kıyı Ege'de güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) yer yer kısa süreli fırtına (60-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, Çanakkale'nin güneyi ve Edremit Körfezi'nin öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın öğle saatlerinden sonra güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 27°C

Parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 24°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 23°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 25°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölgenin genelinin, yarın (Cuma) İzmir çevreleri ile Aydın ve Kuzey Ege'nin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Uşak, Denizli ve Kütahya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah (Cuma) saatlerinde Adana ve Osmaniye'nin güneyi ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah (Cuma) saatlerinde güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah (Cuma) saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 20°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 22°C

Parçalı bulutlu

KAYSERİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

KONYA °C, 22°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah (Cuma)saatlerinde Bartın çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah (Cuma) saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde rüzgarın güney yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KARS °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MALATYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

VAN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA

Kuzey Ege’de fırtına; Batı Karadeniz, Marmara ile Güney Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile sabah saatlerinde geneli aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, sabah saatlerinde doğusu ile gece saatlerinde batısı 7; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısı batıdan 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6, gece saatlerinde 7 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, akşam saatlerinden itibaren yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 5 ila 7, akşam saatlerinden itibaren 8; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, gece saatlerinde kuzeyi 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, kuzeyi 3,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve güneybatıdan; Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m, öğle saatlerinde 1,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.