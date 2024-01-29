Tahmini Okuma Süresi: dakika

Marmara'nın kuzeyinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar, iç kesimlerde kar şeklinde olması beklenen yağışların; kuzey kesimleri başta olmak üzere İstanbul çevreleri, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu ile Kocaeli'nin kuzeyinde zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu (Kayseri ve Niğde hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu (Kars ve Ardahan hariç), Kütahya, Manisa, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Gümüşhane çevreleri, Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu ile Mersin'in batı kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Akdeniz kıyı kesimlerinde yağmur, Marmara'nın kuzeyinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar, iç kesimlerde kar şeklinde olması beklenen yağışların; kuzey kesimleri başta olmak üzere İstanbul çevreleri, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu ile Kocaeli'nin kuzeyinde zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50 ila 70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR YAĞIŞI UYARISI: Marmara'nın kuzeyinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde beklenen yağışların; kuzey kesimleri başta olmak üzere İstanbul çevreleri, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu ile Kocaeli'nin kuzeyinde zaman zaman kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI: Rüzgarın Marmara ve Kıyı Ege'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50 ila 70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğu kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek yağışların; kuzey kesimleri başta olmak üzere İstanbul çevreleri, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu ile Kocaeli'nin kuzeyinde zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güneydoğu kesimleri ile Trakya'da buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50 ila 70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimleri başta olmak üzere zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğusunda zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimlerinde zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Manisa ve Kütahya çevrelerinin hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50 ila 70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

KÜTAHYA °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

MANİSA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Mersin'in batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

MERSİN °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinde batı kesimleri yağmurlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Kayseri ve Niğde hariç) aralıklı ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

ÇANKIRI °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

KONYA °C, 1°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

DÜZCE °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

KASTAMONU °C, 2°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinin yüksekleri kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

SAMSUN °C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

TOKAT °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin (Kars ve Ardahan hariç) aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AĞRI °C, -5°C

Çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı

ERZURUM °C, -6°C

Çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı

MALATYA °C, 1°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

VAN °C, 0°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

MARDİN °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

SİİRT °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

DENİZLERDE HAVA

Kuzey Ege’de kuvvetli fırtına; Batı Karadeniz, Marmara, Güney Ege ve Akdeniz'de fırtına bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz’in batısı kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısı 5 ila 7, öğle saatlerinden itibaren yer yer 8, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı 3,0 m, yer yer 3,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış ve fırtına anında zayıf.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere yağmur ve karla karışık yağmurlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m; Görüş: Orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, gece saatlerinde 9; Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 2,5 ila 3,5 m, kuzeyi gece saatlerinde 4,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta; fırtına anında zayıf.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, güneyi kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, gece saatlerinde açıkları 8; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, akşam saatlerinden itibaren 8 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, yer yer 3,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış anında zayıf.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.