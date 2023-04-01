Muğla'nın Marmaris Belediyesi daha önce köy statüsünde olan kırsal mahallelere kurduğu iftar sofralarıyla, dikkat çekiyor.AjansCANKA (MUĞLA İGFA)

Ramazan Bayramı'na kadar 14 köyde gerçekleşecek iftar sofraları; Çamlı Köyü mahallesinden sonra dün de Çetibeli Köyü mahallesinde devam etti.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Başkan Yardımcıları Burak Demirtaş, Ali Zağlı, CHP Marmaris İlçe Başkanı Zekican Balcı, Belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarı Hüsamettin Yiğit ve yaklaşık 250 köylü katıldı. Cami bahçesinde kurulan sofralarda bir araya gelen katılımcılar hep birlikte dua ederek oruçlarını açtı. Mahalle sakinlerine hayırlı Ramazanlar dileyen Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Her zaman birlik ve beraberlik içinde olmaya devam edeceğiz” dedi.