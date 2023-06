Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam etmekte olan Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali’nde “Türk Valsleri” Konserinde bu kez ünlü Keman Virtüözü Cihat Aşkın ve ses sanatçısı Yaprak Sayar sahne aldı.Ata SEVGİ - AjansCANKA / MUĞLA (İGFA) - Marmaris Amfi Tiyatro’da yaklaşık 500 müzikseverin izlediği; İlk Türk valsi olan Dede Efendi’nin Yine Bir Gülnihal adlı eserinin de seslendirildiği konserde şef Cihat Aşkın’a, Hatay Akademi Orkestrası ve Marmaris Kültür Sanat Derneği (MAKSAD) Festival Orkestrası eşlik etti.

MAKSAD ve Marmaris Belediyesi işbirliğiyle Bu yıl 2 - 26 Haziran tarihleri arasında ikincisi gerçekleştirilen Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali; “15 Haziran Perşembe 19.00’da MAKSAD İçmeler Kültür ve Sanat Evi Söyleşi: Felsefe – Metin V. Bayrak, 16 Haziran Cuma 10.00 MAKSAD İçmeler Kültür ve Sanat Evi ve 20.00’de İçmeler Sahilde Felsefe Atölyesi - Metin V. Bayrak, 17 Haziran Cumartesi 21.00 Marmaris Sokak Konseri – Datcazz, 18 Haziran Pazar 17.30 AKM Söyleşi: Kemal Varol, 19 Haziran Pazartesi 21.00 Amfi Tiyatro Konser: Klasik Müzik – Berlin Filarmonik Piyano Dörtlüsü, 20 Haziran Salı 20.00 AKM Söyleşi – Irmak Zileli, 21 Haziran Çarşamba 21.00 Atatürk Meydanı İş Sanat Çarşamba Sahnesi Etkinliği - Yeni Türkü, 22 Haziran Perşembe 19.30 Sevgi Yolu Sokak Konseri: La Fortuna Tango Orkestra, Nothing to do, Ad libitum, Arp-Çello Duo, Datcazz, CODA Gençlik Korosu; 23 Haziran Cuma 20.30 Atatürk Meydanı Konser ve Jam Session: La Fortuna Tango Orkestra, Nothing to do, Ad libitum, Arp - Çello Duo, Datcazz, CODA Gençlik Korosu, 24 Haziran Cumartesi 10.30 MAKSAD İçmeler Kültür ve Sanat Evi Edebiyat Atölyesi – Hakan Akdoğan, 24 Haziran Cumartesi 21.00 Amfi Tiyatro Konser: Caz – GeoTrain Jazz, 25 Haziran Pazar 17.30 AKM Panel: Hakan Akdoğan - Sezgin Kaymaz” etkinlikleriyle tamamlanacak.

https://youtu.be/I4cOOKDebEk