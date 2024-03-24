Castrol Ford Team Türkiye’nin yıldız pilotları, Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın ikinci etabı olan Marmaris Ege Rallisi’nde performanslarıyla göz doldurdu.MUĞLA (İGFA) - Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası’na hızlı bir başlangıç yapan Castrol Ford Team Türkiye, sezonun ikinci yarışı olan ve 22-24 Mart tarihleri arasında koşulan Marmaris Ege Rallisi’nde zirveyi zorladı.

Takımın yıldız pilotları hızlarını ve yeteneklerini gösterirken, Ford marka araçlar da kazananların tercihi olduğunu bir kez daha kanıtladı, ilk 10’a giren araçların 5’i Ford oldu.

Bu yıl ilk defa asfalt zeminde gerçekleşen ve 113 kilometrelik özel etaplardan oluşan Marmaris Ege Rallisi’nde ekipler arasında kıyasıya mücadele yaşandı. Ayrıca, önümüzdeki yıllarda Dünya Ralli Şampiyonası’na ev sahipliği yapması planlanan Marmaris; doğası, yolların karakteri ve muhteşem manzaralarıyla ralli için ne kadar uygun bir lokasyon olduğunu gösterdi.

Geçen sezon Türkiye Ralli Şampiyonluğu’nu kazanarak Türk ralli tarihinin en genç şampiyonu olan Ali Türkkan ile co-pilotu Burak Erdener, 10 etabın 6’sını kazanarak güçlü bir performans gösterdi. Yarışın beşinci etabında 40 saniye süre kaybetmeleri sebebiyle 3 saniye farkla Genel Klasman İkinciliği’ni elde eden ikili, bunun yanında Sınıf 3 Birinciliği ile Marmaris Ege Rallisi’ni sonlandırdı.

Dünya Ralli Şampiyonası’nda katılacakları ilk yarış olan asfalt zeminli Hırvatistan Rallisi öncesinde Marmaris Ege etabında kendilerini test etme fırsatı bulan Ali Türkkan ve Burak Erdener, 10 etabın 6’sını kazanarak yeteneklerini ortaya koydu.

Castrol Ford Team Türkiye’nin bir diğer genç pilotu Efehan Yazıcı ve co-pilotu M. Akif Yalçın, Fiesta Rally3 araçlarıyla henüz ikinci deneyimleri olmasına rağmen Marmaris Ege Rallisi'nin zorlayıcı etaplarında Sınıf 3 ikinciliğini elde etti. İkili, yarışın son günündeki başarılı etap dereceleriyle önümüzdeki yarışlarda zirveye ortak olabileceklerini gösterdi.

Takımın en genç pilotu Mert Yudulmaz ve co-pilotu Sevi Akal yarışa hızlı başladılar. İlk 10 içerisinde etap derecelerine imza atan ekip, yarışın son etabında yol dışına çıkarak yarış dışı kaldı.

Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası Takvimi şöyle belirlendi: