Muğla’nın Marmaris ilçesinde kadınlar Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin için yürüdü, Atatürk meydanında bir araya gelerek cinayeti protesto etti.AjansCANKA / MUĞLA (İGFA) - Marmaris Kadın Platformu adı altında bir araya gelen yaklaşık 300 kadının basın açıklamasına siyasi partiler, sivil toplum örgütü temsilcileri de destek verdi.

Ketenci Otel'in önünde toplanan kalabalık, kortej oluşturarak ellerindeki döviz ve pankartlarla, sloganlar atarak, Narin'in katledilmesini protesto etti.

Yürüyüşün sona erdiği Atatürk Meydanı'nda Platform üyelerinden Halime Şaman Marmaris Kadın Platformu adına öfke dolu bir açıklama yaptı.

Marmaris Kadın Platformu Sözcüsü Halime Şaman konuşmasında, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın 19 gün sonra Narin Güran’ın ölüm haberini açıkladığını belirterek, "Yani kimi koruduğunu bilmediğimiz gizlilik kararıyla kamu vicdanını rahatsız eden, ardı karanlık, kutsal aile-tarikat hapishanesinde savrulan vaziyetin resmi açıklaması yapıldı. Herkesin bildiği sır ise iktidarın Diyarbakır milletvekili aracılığıyla dile geldi. Ensarioğlu’nun ağzından dökülen "Bizlerin bazen bilmediği, bazen de bilip söylemememiz gereken şeyler var çünkü aile, bizim dostlarımızdır" cümlesi; çocukları, kadınları korumayan bir iradenin varlığıyla ilgili kaygılarımızı derinleştirdi" dedi.

"Yaşadığımız dönemin adını açıkça koyalım" diyen Sözcü Şaman, "Getirilen ya da kaldırılan yasa/sözleşmelerden, kurumların aldığı tutumlardan görüyoruz ki sürüklendiğimiz süreç bir “itlaf dönemidir.”Bu ülkenin kadını, çocuğu, hayvanı, yoksulu itlaf edilmek istenmektedir. O zaman buradan seslenelim. Hodri meydan! Korkmuyoruz, susmuyoruz, itaat etmiyoruz. Biz sussak da rakamlar susmaz. 2022 yılında 232 bin 739 çocuk suç mağduru olarak güvenlik birimlerine getirildi. Narin’in korunamadığı gibi bu çocuklar da korunamadı. 232bin 739 kere lanet olsun!31 bin 890 çocuğa karşı cinsel suç işlendi. 31 bin 890 kere lanet olsun. 2008 ile 2016 yılları arasında ülke çocuklarından 104 bin 531’i kayboldu ve hala bulamadınız. Artık kayıp çocuklarla ilgili resmi verilere ulaşamıyoruz. 104 bin 531 kere lanet olsun!..Batsın sizin bu kutsal aileniz" diyerek duruma sert tepki gösterdi.

Şiddet ve istismar dolu ailelere sıkışmadan, çocukların kaybolmadığı, kaybedilmediği, istismar edilmediği, kadınların öldürülmediği, şiddet görmediği bir toplumda, eşit ve özgür bir şekilde yaşamayı istediklerini ifade eden Halime Şaman, sözlerini şöyle noktaladı:

"Umudumuz; cebberrut baskıya rağmen “Gidin Yalan Söyleyin” diye isyan eden cesaret dolu kızkardeşimizde. Narin’i katleden karanlık aydınlatılıncaya, hapishaneye döndürmek istediğiniz evlerimiz yuva oluncaya kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Her bireyin, her canlının yaşam hakkı en az kendimizin ki kadar kutsal oluncaya kadar alanları, sokakları terk etmeyeceğiz. Talebimiz net: “Saklama, aklama, yargıla!..“.