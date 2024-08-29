CHP Marmaris İlçe Kadın Kolu öncülüğünde bir araya gelen siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Muğla’nın Menteşe ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen iki çocuk annesi Senem Kıvrık cinayeti sonrası, Marmaris Atatürk Meydanı'nda toplanarak, kadın cinayetlerini protesto etti.AjansCANKA / MUĞLA (İGFA) - CHP Marmaris İlçe Kadın Kolu Başkanı Sevgi Özer Çevik, üzüntüden zorlanarak okuduğu basın açıklamasında şunları kaydetti:

“Senem daha önce faili tarafından şiddete uğramış bu nedenle uzaklaştırma kararı almış ve şehir değiştirmiş olmasına rağmen bağıra bağıra gelen bir kadın cinayetine kurban edilmiştir. Gereken tedbirler yine alınmamıştır. Yaşanan sayısız kadın cinayetinde, kadınlar değil katiller korunmaya devam edilmektedir.Bu olaylar, ülkemizde kadınların can güvenliğinin olmadığını bir kez daha göstermiştir. Bir kadının sokak ortasında şiddete maruz kalması, bıçaklanması, iktidarın kadına yönelik şiddetle mücadele gibi bir derdinin olmadığının ispatıdır.

Senem Kıvrık, Serpil Gül gibi,arkadaşının doğum gününe gitmek istediği için babası tarafından boğularak öldürülen Eylem Sevilen, hamileyken birlikte olduğu erkek tarafından sokak ortasında dakikalarca dayak atılan Sude Naz, Pınar, Hanife, Güleda, Emine, Zeynep, Figen ve aynı zulme uğratılan, katledilen binlercemiz daha...Hiçbir kadın cinayeti münferit bir olay değildir. Kadına karşı şiddet her geçen gün aratarak devam etmektedir. Kadın cinayetleri politiktir!

Kadınlarımız evlerinde, işyerlerinde, okulda, sokakta, şiddetin her türlüsüne her gün daha fazla maruz bırakılmaktadır. İktidar tarafından ise şiddet vakalarının üstü örtülmeye ve meşrulaştırılmaya çalışılmaktadır.Kadına karşı suç işleyen failler ise, cesaretlerini iktidarın cezasızlık politikalarından almaktadır. Suçlanmayacaklarını ve tutuklanmayacaklarını bilen failler defalarca kez aynı şiddeti uygulamaya devam etmektedirler.

AKP iktidarı, kadına yönelik şiddetle samimi ve etkin bir mücadele yerine, tam tersi kadınların yaşam ve özgürlüklerinin güvencesi olan İstanbul Sözleşmesi’nden imzayı çekerek kadınları daha da korumasız bırakmıştır.İktidar, İstanbul Sözleşmesi’ni ortadan kaldırmakla kadına karşı şiddetle mücadelenin hukuki temellerini zayıflatmış ve şiddet eylemlerinin faillerini psikolojik olarak cesaretlendirmiştir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ise kadın cinayetlerinden ve kadına karşı şiddet olaylarından sonra yaptığı açıklamalar ve almaya çalıştığı önlemleryeterli değildir. İktidar politikaları açıkça eşitsizlik ve şiddeti teşvik etmekte, ağırlaştırmakta ve yaygınlaştırmaya devam etmektedir.Tüm bu yaşananlar, aileyi koruma kisvesi altında kadınları eve kapatan, haklarından yoksun bırakan, açık açık kadınları erkeklere biat etmeye zorlayan politikaların yayıldığı şu dönemde, kadınların kendi hayatlarına dair karar alıp, hayatı istedikleri gibi yaşamalarının önüne konulan her türlü engeldir.

İstanbul Sözleşmesinden imzanın çekilmesi, 6284 Sayılı yasanın etkin uygulanmaması, nafakanın tartışılmaya açılması kadının özgür bir birey olduğunu kabul etmeyen zihniyete cesaret verdiği ve bunun sonucunda kadına yönelik şiddet ve cinayetlerin artmasına yol açtığı aşikardır.

Bir kez daha Medeni Kanun’a ve 6284 sayılı yasaya dokunulmamasının, yasaların etkin bir şekilde uygulanmasının ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldıracak politikaların acilen oluşturulmasının önemini buradan tekrar vurguluyoruz.

İktidar, cezasızlık politikalarına ve kadın erkek eşitliğini tahrip eden eylem ve söylemlere son vermek zorundadır. Kadına karşı şiddetin önlenmesi için ataerkinin “aileci” bakışının değil “eşitlikçi ve laik” politikaların esas alınması şarttır. CHP Marmaris İlçe Kadın Kolları olarak, kadına yönelik hiçbir türlü şiddeti, baskıyı ve zorbalığı kabul etmiyoruz. Tek bir kadının dahi ölümüne daha göz yummak istemiyoruz. Kadına yönelik şiddet ve katliamların, cezasızlık politikalarıyla beslenmesine, meşrulaştırılmasına asla izin vermeyeceğiz! “.

