Muğla’nın Marmaris ilçesinde özellikle Sinpaş Kızılbük projesinin yasal olmadığı gerekçesiyle verdikleri mücadele ile tanınan önceki dönem Kent Konseyi Başkanı Ufuk Beytekin ve ekip arkadaşları, “Kent Politikaları Derneği” ni kurarak tek çatı altında biraraya geldi.Ata SEVGİ - AjansCANKA / MUĞLA (İGFA) - Marmaris Kent Konseyi'nin önceki dönem Başkanı Ufuk Beytekin'in Kurucu Başkanı olduğu derneğin siyasetten sanata, kültürden eğitime, çevre korumadan kırsal kalkınmaya, imardan ulaşıma, altyapıdan trafiğe, kent yaşayanlarını ilgilendiren her konuda kamu yararına faaliyet göstereceği açıklandı.

Derneğin kurucu Başkanı Ufuk Beytekin, dernek olarak siyasetten sanata, kültürden eğitime, çevre korumadan kırsal kalkınmaya, toplumsal dayanışmadan hak aramaya, imardan ulaşıma, alt yapıdan trafiğe kısaca kent yaşayanlarını ilgilendiren her konuda yeni bakış açıları oluşturup kamu yararı ve toplumsal çıkar ilkesiyle hareket ederek var olan alışılagelen ya da belletilen anlayışları değiştirmeyi, halkın yerel yönetimlere katılmasını, çevrenin korunmasını, laik ve bilimsel eğitimin temel alınmasını, sanatsal faaliyetlerin yaygınlaştırılmasını, toplumun her kesimince sporun ve hareketli yaşamın benimsenmesini, kırsal kalkınmanın ve toplumsal dayanışmanın desteklenmesini, arkeolojik ve doğal sit alanlarına sahip çıkılmasını amaçladıklarını söyledi.

Kuruluş amaçlarının Anayasa Mahkemesi'nce, “bireyin adaleti bulma, hakkı olanı elde etme ve haksızlığı giderme uğraşının uygar yöntemi” şeklinde tarif edilen hak arama özgürlüğünü temel alarak, halkı bilimsel veriler ışığında bilgilendirme, demokratik baskı grupları oluşturma ve gerekli gördüğü hallerde tüzüğüne uygun olarak davalar açmak ve sonuçlarının takipçisi olmak olduğunu kaydetti.

Ufuk Beytekin başkanlığında kurulan Kent Politikaları Derneği yönetiminde, Şükriye Gürsoy, Atila Geniş, Halime Şaman, Fatma Uçar, H. Tolga Gök, Korcan Yılmaz, Nebahat Şirin, Gülşah Deniz Kılıç, Nurcan Koç, Rengin Erdoğmuş, Yalçın Ahiakın, Ender Türkkan ve Füsun Ünlüsoy yer aldı.