Beraberinde CHP Marmaris İlçe Başkanı Zekican Balcı ile birlikte CHP Marmaris İlçe Başkanlığında milletvekili adaylığını açıklayan Fatma Gebeş Çimen;

“Geldiğimiz bu noktada ülkemizi enkaz altında bırakan ve son yaşanan deprem felaketiyle daha da su yüzüne çıkan başkanlık sisteminden kurtulmak için adayım.

Adalet, demokrasi, insan hakları, içte ve dışta barışın kurulması için gerekli olan Parlamenter sistem için adayım. Kaybolan milyarlarımızın hesabını sormak, bu milyarları geri alarak çalınan geleceğimizi yeniden kurmak için adayım. İş kazalarında maden cinayetlerinde kaybettiğimiz emekçilerimizin hesabını sormak için adayım. Bu büyük depremde kaybolan canlarımızın sorumlularından adalet önünde hesap sormak, geride kalan insanlarımızın sorunlarının çözümü için adayım. Milli eğitim sistemimize karabasan gibi çöken iş bilmezlerden, sistemi çökertmek için sürekli çalışan cemaatlardan ülkemizi kurtarmak için adayım.” dedi.

