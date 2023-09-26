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Eğitmen Ressam Günseli Top; Resim Defteri Sergisinin herhangi bir bitiş tarihi olmadığına dikkat çekerek; “Yeni öğrencilerimizle, ortaya çıkan yeni çalışmalarla sergimiz süresiz devam edecek.” dedi.

Marmaris Belediyesi ve Marmaris Filarmoni Derneği işbirliğiyle açılan Resim Defteri adlı sergide, 11 Ressam adayının 70 çalışması, sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Ata SEVGİ - AjansCANKA / MUĞLA (İGFA) - Marmaris 19 Mayıs Gençlik Meydanı Halk Kafe’deki sergide; Günseli Top Resim Atölyesi’nde Güzel Sanatlar Fakültesi hazırlık eğitimi alan Fulya Kavaklı, Havin Atila, Beyza Erdoğan, Beyza Saruç, Ayla Yarıcı, Çisem Demir, Beste Geçim, Sudenaz Yılmaz, Nil Aybüke Gündü, Amine Kalaban, Beren Duran, Eğitmen Ressam Günseli Top ve kızı Ressam Burcu Top’a ait 70 resim çalışması yer alıyor.

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