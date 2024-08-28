Marmaris, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. yıl dönümünü coşkuyla kutlayacak. Fener alayı geleneğini bozmayan Marmaris Belediyesi bayram coşkusunu, ‘3 Tenor’ konseri ile taçlandıracak.AjansCANKA / MUĞLA (İGFA) - Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da kazanılan büyük zaferin 102. yıl dönümü Marmaris’te coşkuyla kutlanacak.

Marmaris Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek kutlama programında; fener alayının ardından müziğin güçlü sesleri Murat Karahan, Efe Kışlalı ve Levent Gündüz’ün sahne alacağı ‘3 Tenor’ konseri gerçekleşecek. Kutlamalar saat 21.00’da Ketenci Otel önünde başlayacak. Ellerinde bayraklar, meşaleler taşıyan vatandaşlar marşlarla Atatürk Meydanı’na yürüyecek. Atatürk Meydanında saat 21.30’da sahneye 3 Tenor çıkacak. Orkestra Şefi Alper Kömürcü yönetiminde seçkin eserlerden hazırlanan repertuvarla 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı unutulmaz bir konserle taçlandıracak.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, tüm vatandaşları kutlamalara davet ederek; “Bu topraklarda dünyada eşi az bulunur bir kahramanlık destanı yazıldı. Bütün bir ulus, Ulu Önder Mustafa Kemal’in liderliğinde bağımsızlığı için canı pahasına mücadele etti. İşte 30 Ağustos o büyük mücadelenin taçlandığı gündür. Bu eşsiz zaferin 102. yılına ulaşmanın onur ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, üzerinde yaşadığımız toprakları bizlere vatan yapan tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, yurttaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı yürekten kutluyorum.” dedi.