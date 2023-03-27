Yaklaşan Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimler öncesi CHP Marmaris İlçe Gençlik Kolu, seçim çalışmalarını akşamları Marmaris sahillerine taşıyor.MARMARİS CHP İKİNCİ YÜZYIL ÇOBAN ATEŞİNİ YAKTI



AjansCANKA / MUĞLA (İGFA) - Muğla'nın Marmaris sahilinde bir araya gelen CHP Marmaris İlçe Gençlik Kolu üyesi gençler, İlçe Başkanı Zekican Balcı ve yönetim kurulu üyeleri yaktıkları “Gençlik Ateşi” etrafında toplandılar, canlı müzik eşliğinde seçim çalışmalarını değerlendirdiler.

CHP Marmaris İlçe Gençlik Kolu Başkanı Avukat Reha Ulugergerli seçimlere kadar her hafta sonu bu buluşmayı gerçekleştireceklerine dikkat çekerek, “14 Mayıs Seçimleri aslında, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının da başlangıç seçimleri olacak. Gençlik Ateşi adını verdiğimiz bu etkinliğimiz, gerçekte ulusça çoban ateşimizi yeniden yakmamızdır. Ulu Önderimiz Atatürk’ün; “Arkadaşlar, Toros Dağlarına bakınız. Eğer orada bir tek Yörük Çadırı görürseniz ve o çadırda Çoban Ateşinin dumanı tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki, bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez.” sözlerini asla unutmamak lazım" dedi.

https://youtu.be/Wp_d_HoepwI