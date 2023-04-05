Muğla'nın Marmaris ilçesinde yerel belediye tarafından ilk kez bu yıl başlatılan “Her Köyde Bir İftar” etkinliğinin dördüncüsü, dünyaca ünlü Çam Balı ile bilinen Osmaniye Köyü mahallesi oldu.AjansCANKA / MUĞLA (İGFA) - Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Osmaniye Köyü Muhtarı Mehmet Şahin ev sahipliğinde Marmaris Ticaret Odasına ait Bal Evinde gerçekleşen iftar yemeğinde, köylüler bir arada olmanın huzurunu yaşarken, yemekte CHP Marmaris İlçe Başkan vekili Meltem Bulut ve ilçe yönetim kurulu üyeleri de konuk oldu.

İftar yemekleri; Ramazan Bayramına kadar Bayır, Hisarönü, Karaca, Orhaniye, Söğüt, Bozburun, Turunç, Yeşilbelde, Taşlıca ve Selimiye’ de devam edecek.

https://youtu.be/xe30-IS73bk