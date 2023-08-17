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Özel çocukların kısa bir gösteri sunacağı gecede, eski Marmaris görüntülerinin yer alacağı, barkovizyon gösterisi de yapılacak.

Marmaris Belediyesi ve Marmaris'in Ritmi Özel Çocuklar Dayanışma Derneği (MARTİMDER) işbirliğiyle; otistik - down sendromlu ve zihinsel engelli çocuklar yararına düzenlenen gecede sanatçılar, 70’li yılların şarkılarıyla nostalji rüzgarı estirecek. AjansCANKA / MUĞLA (İGFA) - O yılların açık hava sineması konseptine dönüştürülecek Marmaris Anfi Tiyatro’da 21 Ağustos Pazartesi akşamı gerçekleşecek konserde; MARTİMDER Başkanı Müzisyen Yüksel Bağcı’nın yöneteceği 25 kişilik orkestra eşliğinde Marmaris'in seçkin sanatçıları İrfan Baştuğ, Ahmet Ertürk, Özlem Turhan, Sibel Uçan , Burhan Üstün, Abdullah Faik Demirel, Nazik Çevik ve Dilan Baştuğ 70'li yılların unutulmayan aşk şarkılarını seslendirecekler.

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